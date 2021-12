Trente ans après Hubble, James Webb révolutionne l'observation spatiale

Après 17 ans de travaux, bientôt en route pour l'espace... Le téléscope spatial James Webb a décollé ce samedi jour de Noël à bord d'une fusée Ariane 5, de la piste de Kourou en Guyane. Il effectuera un voyage d'un mois avant de se positionner à son point d'observation.

Le nec plus ultra des télescopes

Ce télescope est tout simplement le plus perfectionné jamais envoyé dans l'espace. Il prendra le relais d'Hubble, lancé en 1990 et qui a déjà révolutionné la science spatiale. Il avait permis de mieux observer des exoplanètes et d'identifier des vapeurs d'eau autour de certaines d'entre elles, ou encore de repérer un immense trou noir galactique.

Avec James Webb, les scientifiques espèrent faire des progrès conséquents dans l'observation spatiale. Son miroir, sept fois plus grande que celui d'Hubble, la détection de signatures infra-rouge... Il se postera à 1,5 million de km de la Terre contre 600.000 km pour Hubble.

Un télescope à 10 milliards de dollars

L'opération de mise en orbite est extrêmement complexe. Imaginée par la NASA dès le lancement d'Hubble, sa construction a commencé en 2004 en étroite collaboration avec l'agence spatiale européenne (ESA) et son homologue canadienne (CSA). Sa construction a été évaluée à 10 milliards de dollars. Sa mise en service opérationnelle est prévue pour juin 2022.