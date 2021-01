La pépite bio de Danone brille au firmament du B Corp

A terme, Les 2 Vaches promettent que tous les ingrédients entrant dans la composition des produits seront certifiés équitables comme c'est déjà le cas pour le cacao, le sucre et depuis peu pour le café grâce à un partenariat avec Malongo (Crédits : Les Prés Rient Bio)

Entrée voilà trois ans dans le cercle très fermé des entreprises certifiées B Corp, Les Prés Rient Bio, fabricante des desserts Les 2 Vaches et Faire Bien, vient de se hisser à la première place française et la quatrième place mondiale dans la catégorie « food » à la faveur de la reconduction de ce label très exigeant. Ce podium récompense une stratégie inventive qui cherche à conjuguer le bio et l’équitable.