Automobile : Bugatti cultive l'exclusivité avec sa nouvelle Chiron produite en série limitée

Moteur plus puissant, aérodynamique raffinée : Bugatti ne s'est pas contenté de retouches mécaniques ou esthétiques mineures pour lancer la nouvelle série limitée de sa Chiron. Présentée le 7 septembre à Molsheim, à l'occasion d'une soirée de gala devant une centaine de clients, la Chiron Super Sport 300 + sera livrée en 2021, en 30 exemplaires. Son prix : 3,5 millions d'euros, soit 40 % de supplément par rapport à la Chiron standard au catalogue depuis 2016.

"Cette voiture est rallongée de 25 centimètres avec l'apport, à l'arrière, d'un élément aérodynamique en carbone qui améliore les appuis à haute vitesse et contribue à la réduction du coefficient de pénétration dans l'air (Cx) de 0,355 à 0,294", détaille Christian Willmann, chef de projet sur la Chiron chez Bugatti. Le moteur délivre 100 chevaux supplémentaires, soit 1600 chevaux, toujours issus d'un 16 cylindres de 8 litres de cylindrée. Les jantes (20 et 21 pouces) sont en magnesium et l'échappement, modifié, nécessitera une nouvelle homologation.

La stratégie des "séries limitées"

Un prototype de cette Bugatti retravaillée a battu, le 2 août, le record de vitesse des voitures de (presque) série à 490 kilomètres/heure sur la piste d'essais d'Ehra Lessien, en Allemagne. Michelin, qu fournit les pneumatiques, a développé une enveloppe spécifique, testée sur des bancs dédiés à l'aéronautique. "A pleine vitesse, la durée de vie d'un pneumatique se calcule en secondes et le plein d'essence se vide en 6 minutes 50", prévient Andy Wallace, pilote d'essais chez Bugatti et auteur du record à 490 kilomètres/heure.

Après la Voiture Noire, une étude de style produite à un seul exemplaire (11 millions d'euros), la Centodieci (10 exemplaires, 8 millions d'euros) et la Divo (40 voitures à 5 millions d'euros), Bugatti confirme sa stratégie lucrative de séries limitées. Bugatti ne sera pas présente au salon de l'auto de Francfort. Commercialement, elle n'en a pas besoin : les premières promesses d'achat de la Chiron Super Sport 300 + ont été recueillies à Molsheim, au pied du podium. Les exemplaires restants devraient tous être vendus cette semaine.