Acquisitions, Bourse... Aramis Auto prépare la bataille de la voiture d'occasion

Un champion français de la distribution de voitures d'occasion ? Aramis Auto peut en tout cas compter parmi les premiers acteurs du secteur en Europe après l'annonce du rachat de Carsupermarket.com au Royaume Uni. Ce revendeur de véhicules de seconde main permettrait au français de franchir le seuil du milliard d'euros de chiffre d'affaires. Aramis Auto plante également son drapeau sur le deuxième marché de l'occasion du Vieux Continent avec 7 millions de voitures vendues en 2020, contre 5,5 millions en France.

C'est l'acquisition la plus structurante du groupe fondé en 2002 par Guillaume Paoli et Nicolas Chartier, après les rachats de Clicars en Espagne (2017) et Cardoen en Belgique (2018).