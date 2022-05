Audi A8 : l'anti-Classe S se rafraîchit en gardant le meilleur

Alors que BMW vient de renouveler sa limousine (Série 7) et tandis que Mercedes, reine du segment avec sa Classe S continue de tenir le haut du pavé avec une nouvelle génération lancée en 2021, Audi fait durer le suspense avec un simple rafraichissement de son A8 lancée en 2017, la plus longue de ses voitures. La marque aux anneaux n'est pas vraiment pressée... Le segment est extrêmement figé avec une clientèle résolument conservatrice et fidèle. Pas d'urgence donc, même si avec 23.000 ventes annuelles (80.000 pour la Classe S), Audi fait figure de challenger.

En soit, rien n'a vraiment changé sur le style. L'A8 reste une grande, très grande berline de 5,17 mètres de long. Des dimensions qui sont davantage appréciées aux Etats-Unis ou en Chine qu'en Europe. Et encore moins pour le marché français comme le traduit la faiblesse des ventes (une centaine d'immatriculations maximum par an, hors période de crise). La nouvelle limousine aux anneaux se voit toutefois agrémenter d'une nouvelle signature lumineuse avec une « ouverture » sur les feux avant à chaque allumage. Ce petit cérémonial est même personnalisable. Pourquoi pas... Autre astuce, les feux arrière sont également personnalisables à la commande afin de rendre l'A8 encore plus exclusive.

A l'intérieur, nous retrouvons l'univers classique, un tantinet austère mais néanmoins complet d'Audi. Des baguettes chromées sur cette planche de bord très horizontale. On apprécie toujours le double écran tactile pour le contrôle de la navigation d'un côté, et plus bas, le contrôle thermique de l'habitacle. Pas de changements majeurs, mais aucune raison puisque l'habitacle est extrêmement généreux, l'assise très confortable. L'arrière est également irréprochable.

Un agrément de conduite ultime

Côté agrément de conduite, l'A8 franchit des seuils absolus de confort. Pas un bruit, pas une vibration émanant du moteur, un toucher au sol exceptionnel, une tenue de route surprenante... Le moteur TFSI développe pas moins de 462 chevaux et son puissant couple moteur (700 Nm) permet de glisser sur la route. A cela, il faut ajouter les quatre roues directionnelles qui permettent d'entrer dans une autre dimension du confort premium. Difficile de faire mieux!

Bien entendu, cette abondance de luxe a un coût... 116.000 euros pour la version classique, et 123.000 euros pour la version allongée, dite limousine (A8L).

Le renouvellement de l'A8 était un exercice complexe tant les marges de manœuvres étaient réduite sur ce qui convenait d'améliorer ou pas, dans la contrainte d'un modèle déjà existant. Il donne néanmoins un avant-goût des ambitions d'Audi sur ce segment qu'il ne compte pas abandonner et qui devrait donc accueillir une nouvelle génération. Pas de paniques. Ni Audi, ni les clients ne sont pressés...