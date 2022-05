Le Royaume-Uni sanctionne le platine et le palladium russes, essentiels à l'automobile et à la transition

Alors que les Vingt-Sept peinent à s'accorder sur un 6e train de sanctions à infliger à la Russie afin de tenter de stopper l'invasion de l'Ukraine -l'objectif d'une entrée en vigueur pour la célébration de la 72e Journée de l'Europe, le 9 mai, n'est toujours pas atteint, à la mi-journée-, le gouvernement britannique a décidé dimanche d'une nouvelle salve de sanctions commerciales à l'encontre de la Russie et de son allié le Bélarus.

Le Royaume-Uni va ainsi augmenter les droits de douane sur les importations de platine et de palladium en provenance de Russie et de Biélorussie dans le cadre d'un nouveau train de sanctions visant 1,7 milliard de livres (2,10 milliards de dollars) d'échanges commerciaux, afin d'affaiblir davantage la machine de guerre du président russe Vladimir Poutine.

"Cet important paquet de sanctions infligera encore plus de dommages à la machine de guerre russe", a déclaré la ministre du Commerce international, Anne-Marie Trevelyan, dans un communiqué.

Pour la transition, les besoins en platine et palladium vont décupler

Le palladium est un métal essentiel dans l'industrie automobile pour la fabrication des pots catalytiques, et dans ce domaine, le platine est devenu lui aussi essentiel comme produit de substitution au palladium. Le platine est en outre amené à jouer également un grand rôle dans la transition énergétique, notamment dans la production de l'hydrogène mais également dans l'automobile à moteur à hydrogène: pour fabriquer celle-ci, il faudra de 5 à 10 fois plus de platine que pour une voiture thermique classique.

Avec ses sanctions, le Royaume-Uni augmente de 35% les tarifs douaniers (importations) sur une série de produits notamment le platine et le palladium. Côté exportations, les interdictions britanniques visent des biens destinés aux secteurs manufacturier et de machinerie lourde en Russie, tels que les produits chimiques, les plastiques, le caoutchouc et les machines, pour une valeur totale de 250 millions de livres (310 millions de dollars).

La Russie fortement dépendante du Royaume-Uni pour ces exportations

"La Russie est l'un des principaux pays producteurs de platine et de palladium et dépend fortement du Royaume-Uni pour exporter" ces produits, a souligné le gouvernement.

Annoncées peu après un entretien lors du G7 avec Volodymyr Zelenski, le président de l'Ukraine, en présence de notamment Boris Johnson et Joe Biden, ces sanctions portent sur 1,7 milliard de livres de biens en valeur (environ 2 milliards d'euros), a précisé l'exécutif, portant à plus de 4 milliards de livres la valeur des biens visés par des sanctions commerciales depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.

Le ministre britannique des finances, Rishi Sunak, a déclaré que plus de 4 milliards de livres de marchandises feraient l'objet de sanctions à l'importation et à l'exportation, causant ainsi "des dommages importants à l'effort de guerre de Poutine".

Lors de précédentes vagues de sanctions, le Royaume-Uni a aussi sanctionné depuis l'invasion plus de 1.000 individus et plus de 100 entreprises.

(avec AFP et Reuters)

___

REPÈRES

Qu'est-ce que les MGP ?

Les métaux du groupe du platine (MGP) sont six éléments métalliques ayant des propriétés physiques et chimiques semblables qui ont tendance à se trouver dans les mêmes gisements minéraux. Il s'agit des éléments suivants :

platine

palladium

rhodium

ruthénium

osmium

iridium

___

PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS

La production mondiale totale de platine est de

195,7 tonnes en 2008 -> 153,8 tonnes en 2020

Elle se répartit ainsi :

Afrique du Sud : 148,3 tonnes (2008) -> 100,2 (2020)

Russie : 29,6 tonnes (2008) -> 19 t. (2020)

Canada : 7,4 tonnes -> 6,1 t

Zimbabwe : 4,4 t (2008) > 15,5 t (2020)

États-Unis : 4,1 -> 4,7

PS: la production de l'Union européenne (Finlande) est de 0,858 tonne.

(Sources des chiffres: Wikipédia pour 2008 et Johnson Matthey pour 2020)

___

UNE RESSOURCE ÉPUISÉE EN 2064 ?

Au rythme de consommation actuelle, on estime que les ressources de platine vont s'épuiser d'ici 2064, car il s'agit d'une ressource non renouvelable. (source: Planétoscope)

___

LES USAGES

Les MGP ont des propriétés catalytiques puissantes, c'est-à-dire qu'ils peuvent déclencher ou accélérer un processus chimique sans qu'ils subissent de changements permanents ou qu'ils soient consumés. La fabrication de convertisseurs catalytiques (utilisés dans les systèmes d'échappement des véhicules à moteur à combustion interne) représente la principale utilisation de ces métaux.

Le platine et le palladium sont utilisés dans les convertisseurs catalytiques pour réduire les émissions d'échappement des véhicules légers, des autobus et des camions moyens et lourds, ce qui contribue à améliorer la qualité de l'air. Le platine et le palladium sont également utilisés comme moyen de placement, dans une certaine mesure.

Les utilisations industrielles du platine comprennent notamment les produits chimiques, le verre, l'électronique, le matériel médical et biomédical, le raffinage du pétrole, la joaillerie et bien d'autres. L'utilisation finale du palladium est dominée par des applications industrielles telles que les produits chimiques, électroniques et dentaires.

Le rhodium est ajouté aux catalyseurs à trois voies (platine-palladium-rhodium) dans les véhicules légers à essence pour réduire les émissions d'oxydes d'azote (NOx).

Les utilisations finales de l'iridium et du ruthénium comprennent les produits chimiques, l'électronique, l'électrochimie et d'autres utilisations industrielles. On s'attend à ce que l'utilisation de l'iridium et du ruthénium dans la production d'hydrogène et les piles à combustible augmente. (source: gouvernement du Canada - le Canada est 3e pour la production de palladium et 4e pour le platine)

___

PRINCIPAUX PRODUCTEURS MINIERS (platine, chiffres 2020)