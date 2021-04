Symbio : "Nous voulons diviser nos coûts de production par dix"

LA TRIBUNE - Le marché de la pile à combustible et de l'hydrogène a été largement bousculé ces trois dernières années, qu'est-ce que cela a changé pour Symbio qui travaille sur cette technologie depuis une dizaine d'années ?

PHILIPPE ROSIER - Pour remettre les choses en perspective, la pile à combustible est une vieille technologie. Je rappelle que la fusée Apollo qui était partie sur la Lune était équipée d'une pile à combustible. Ce qui a changé ces dernières années, c'est le phénomène de transition énergétique et le besoin de solutions technologiques de décarbonation. Cette volonté butte sur un obstacle physique et très concret: l'intermittence des énergies renouvelables et l'impossibilité de stocker l'électricité. C'est dans ce contexte que l'attrait pour la pile à combustible a pris un essor spectaculaire entre 2019 et 2020 avec des plans d'investissements colossaux annoncés par plusieurs États, en France, en Allemagne, aux États-Unis et en Chine. L'hydrogène est ainsi arrivé comme une évidence et une solution. Et de ce point de vue, Symbio est très bien positionné dans la partie mobilité qui sera un des principaux leviers de développement de l'hydrogène ces dix prochaines années. C'est pour cette raison que nous avons décidé de changer notre modèle économique en devenant un équipementier de rang 1.

Selon vous, la pile à combustible est la solution idéale pour décarboner la mobilité de demain.

Elle fera partie de l'équation, c'est-à-dire un complément à l'électro-mobilité à batteries. On voit bien que la voiture électrique telle qu'on la connaît aujourd'hui rencontre de nombreuses limites en fonction des usages comme l'autonomie, la recharge rapide ou le transport de masse. C'est là qu'intervient la pile à combustible. Ce n'est pas un substitut mais un complément qui ne changera pas la pertinence du modèle des batteries pour des usages du quotidien de quelques dizaines de kilomètres.

Vous pensez donc qu'il y a un modèle sur des voitures particulières à pile à combustible: est-ce que ce sera votre priorité ?

Oui, c'est possible dans certains cas d'usage. Mais la priorité de Symbio sera de s'attaquer dans un premier temps au marché des véhicules utilitaires légers. Nous avons signé un contrat avec le groupe Stellantis pour justement équiper leur gamme de VUL. Nous nous intéressons aussi aux bus - nous avons signé l'équipement de 1.500 véhicules avec le constructeurs français Safra - puis aux poids lourds. La voiture particulière viendra dans un second temps.

De nombreuses études expliquent que le vrai marché de la pile à combustible est situé plutôt sur les poids lourds, c'est ici qu'il existe un modèle économique pertinent, notamment grâce au fameux TCO (coût à l'usage).

La feuille de route de Symbio consiste à être très offensif dans la baisse des coûts pour atteindre la parité avec la technologie diesel sur les VUL à horizon 2025-2026. C'est tout l'objet de notre site de production que nous inaugurerons en 2023 à Saint-Fons (banlieue sud de Lyon, Ndlr). D'ici 2030, nous pensons même atteindre la parité avec la voiture à batterie. Notre stratégie est de diviser les coûts de production par dix. Symbio est en train de se transformer. Ensuite, le TCO ne dépendra pas seulement du coût de la pile à combustible. Il y a un immense enjeu industriel dans le coût de production d'hydrogène vert, c'est-à-dire produit à partir d'énergies renouvelables.

Symbio est aujourd'hui détenu par deux équipementiers français qui fondent énormément d'espoir sur l'hydrogène, Faurecia et Michelin. Un autre grand groupe, le géant Bosch, vient d'annoncer un plan extrêmement ambitieux dans l'hydrogène. Est-ce un danger pour vous ?

Le marché de l'hydrogène sera, à terme, colossal et les choses vont aller très vite, comme le démontre l'annonce du groupe allemand. Cette annonce valide notre stratégie d'accélérer encore, y compris à l'international.

Quels sont vos projets à l'international ?

Nous avons identifié plusieurs marchés très favorables à l'hydrogène. Cela correspond aux pays en avance de phase dans la transition énergétique. Nous avons déjà des équipes commerciales installées à Shanghai et nous ouvrons un bureau cette année en Californie. Je rappelle que les poids lourds diesels seront bannis de cet État américain en 2024. C'est une opportunité extraordinaire pour la pile à combustible.

Les États ont annoncé de nombreux dispositifs de soutien à l'hydrogène. C'est selon vous indispensable ?

Tant que nous n'avons pas atteint la parité avec les autres technologies, en particulier le diesel, ces aides seront indispensables. Il ne s'agit pas seulement d'aides, mais également d'initiatives réglementaires, d'investissements dans les infrastructures de production et de distribution. Ce qui est en jeu, c'est la constitution d'une filière souveraine.