Voiture électrique : GM va encore dépenser un milliard de dollars pour rappeler sa flotte Bolt de Chevrolet

La course vers l'électrification de l'industrie automobile sera sans doute encore longue, douloureuse et coûteuse en dépit de l'accélération du calendrier et des investissements massifs. Dernier exemple en date, le constructeur américain General Motors a annoncé vendredi le rappel de tous les véhicules électriques Bolt de sa marque Chevrolet des séries 2020-2022 et ceux de 2019 qui n'avaient pas encore été rappelés, en raison de deux défauts de fabrication dans la batterie pouvant entraîner des incendies. Coût de la mesure d'inspection dite "volontaire" : 1 milliard de dollars. "Par prudence, GM remplacera les modules de batterie défectueux des Chevrolet Bolt EV et EUV par de nouveaux modules", explique la marque dans un communiqué. Une décision "essentiel d'établir et de maintenir la confiance" avec les clients, estime Doug Parks, vice-président exécutif de GM.

"Après une enquête plus approfondie sur les processus de fabrication chez LG et le démontage des blocs-batteries, GM a découvert des défauts de fabrication dans certaines cellules de batterie produites dans les installations de fabrication de LG au-delà de l'usine d'Ochang, en Corée", explique encore le constructeur.

General Motors rappelle 9.335 véhicules VE Bolt du modèle 2019 (dont 6.989 aux Etats-Unis et 1.212 au Canada), qui n'étaient pas inclus dans le rappel précédent, ainsi que 63.683 Chevrolet Bolt EV et EUV du modèle 2020-2022 (52.403 aux Etats-Unis et 9.019 au Canada).

35 milliards d'investissements d'ici 2025

Le premier constructeur automobile américain a annoncé en juin porter à 35 milliards de dollars d'ici 2025 ses investissement dans la voiture électrique. Initialement, le groupe avait prévu un montant de l'ordre de 20 milliards avant la crise covid-19, rehaussé à 27 milliards fin 2020. Il prévoit également de construire deux usines de batteries électriques supplémentaires, en plus des deux sites déjà en construction. Le groupe veut devenir le leader mondial des batteries électriques et des piles à hydrogènes. "On doit s'assurer (...) qu'on va vers des volumes importants dans les véhicules électriques afin de continuer à faire baisser leurs prix" et de parvenir à un coût similaire aux véhicules à essence et diesel, avait alors souligné Paul Jacobson, le directeur financier, lors d'une conférence téléphonique.

Aujourd'hui, seulement 2,5% de ses ventes de voitures concernent des modèles électriques. Mais le géant a une ligne d'horizon très claire : GM s'est engagé à construire 100% de véhicules électriques d'ici 2035.

Des profits qui rebondissent

Pour accélérer sa transition, GM pourra compter sur des résultats financiers solides. Son chiffre d'affaires a plus que doublé au deuxième trimestre, à 34,2 milliards de dollars. Son bénéfice net s'est élevé à 2,8 milliards de dollars, contre une perte de 800 millions sur la même période un an plus tôt. Le secteur était alors frappé de plein fouet par les premières restrictions contre la propagation du Covid-19. Son bénéfice au deuxième trimestre a toutefois été fortement impacté par les premières salves de rappel, qui ont déjà coûté plus d'un milliard de dollars.

Le numéro un de l'automobile aux États-Unis s'attend toujours à un bénéfice opérationnel compris entre 11,5 et 13,5 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année, contre 10 à 11 milliards auparavant.

(avec AFP)