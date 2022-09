Après un épisode Covid douloureux, Valneva mise sur les vaccins contre la maladie de Lyme et le chikungunya

De quoi se relancer. Pénalisé par la suspension de la production de son vaccin anti-Covid, le laboratoire franco-autrichien biotechnologie Valneva a annoncé ce vendredi une augmentation de capital de 102,9 millions d'euros via l'émission de 21 millions d'actions ordinaires aux États-Unis et en Europe. Ceci pour financer le développement de ses vaccins contre la maladie de Lyme et contre le virus du chikungunya. « En raison d'une très forte demande, la société a augmenté la taille de l'émission, initialement prévue à 40 millions de dollars », a indiqué Valneva dans un communiqué, en précisant que « le montant brut total devrait ainsi s'élever à environ 102,9 millions d'euros, ce qui équivaut à environ 99,9 millions de dollars ».

Suspension de la production du vaccin anti-Covid

Une annonce qui intervient une dizaine de jours après que le laboratoire a détaillé les conséquences financières de la suspension de la production de son vaccin anti-Covid annoncée cette été. Le groupe a dû mettre fin à son partenariat avec l'allemand IDT Biologika, le sous-traitant qui produisait la substance active du vaccin, et doit, par conséquent, l'indemniser à hauteur d'une quarantaine de millions d'euros.

Pour rappel, Valneva développe un vaccin anti-Covid à la technologie plus classique que celle employée par les vaccins à ARN messager de Pfizer/BioNTech et Moderna, au coeur des campagnes de vaccination dans les pays occidentaux. Le labo, dont le vaccin est notamment approuvé dans l'Union européenne (UE) et au Royaume-Uni, a longtemps misé sur le fait que cette technologie plus traditionnelle trouverait sa place en convainquant une partie des vaccino-sceptiques rétifs aux vaccins à ARN messager.

Mais le Royaume-Uni et l'UE ont fait le constat que leurs stocks de vaccins étaient largement suffisants et ont résilié leurs contrats. L'UE est toutefois revenue en partie sur cette décision pendant l'été, annonçant qu'elle ne ferait que diminuer le montant de sa commande existante. Mais cette réduction s'est avérée drastique (1,25 million de doses contre 60 millions prévus à l'origine) et a contraint Valneva à suspendre sa production.

Les Etats-Unis étudient le vaccin contre le virus du chikungunya

Parallèlement, Valneva mise beaucoup sur son vaccin contre la maladie de Lyme et le virus du chikungunya. Mi-août, le groupe a commencé la soumission à l'autorité de santé américaine (FDA) de son candidat vaccin pour une mise sur le marché. Valneva est la première société au monde à l'avoir fait. Le processus de soumission du dossier à la FDA doit s'achever à la fin 2022, avant que l'autorité de santé américaine statue sur l'éligibilité du candidat vaccin, VLA1553, à un examen prioritaire. Valneva prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché en Europe au premier semestre 2023. VLA1553 est un candidat vaccin, à injection unique, conçu en supprimant une partie du génome du virus chikungunya.

Le chikungunya, un virus transmis par piqure de moustique, provoque des symptômes de type grippaux. Répandu à partir de 2004 en Afrique, il a affecté ensuite l'Océan Indien et l'Asie, avant de gagner les Antilles puis l'Amérique latine. Valneva développe des candidats vaccins contre d'autres maladies, comme la maladie de Lyme.

______

ZOOM- Les pertes ont doublé au premier semestre

Le laboratoire franco-autrichien Valneva, plombé par ses difficultés à commercialiser son vaccin contre le Covid-19, a quasiment doublé sa perte nette au premier semestre 2022. La société a essuyé 171,5 millions d'euros de perte nette au premier semestre, contre 86,4 millions sur la même période l'année précédente. La majeure partie de la perte opérationnelle (soit 110,7 millions sur 150,4) provient de son programme « Covid-19 ». Le chiffre d'affaires a de son côté atteint 93,2 millions d'euros au premier semestre, contre 47,5 millions il y a un an. Ce quasi doublement (+96,3%) s'explique en grande partie par les 89,4 millions d'euros versés par le gouvernement britannique dans le cadre d'un règlement à l'amiable, après la résiliation d'une importante commande de vaccins anti-Covid en 2021. Au premier semestre 2022, les ventes du vaccin anti-Covid de Valneva n'ont atteint que 3,8 millions d'euros, en l'occurrence à Bahrein. Sur l'ensemble de l'année 2022, la biotech s'attend à des ventes de 30 à 40 millions d'euros pour ce seul produit, et à un chiffre d'affaires total pour le groupe de 340 à 360 millions d'euros.