Comment l'américain Henry Schein accompagne le dentaire 4.0

Exit la prise d'empreinte à base d'alginate de la dentition des patients réalisée par les chirurgiens-dentistes et donnant lieu à des moules usinés par les laboratoires, eux-mêmes adressés ensuite aux prothésistes dentaires. Les deux premières étapes du processus historique de remplacement des dents (couronnes, implants, etc.) appartiendront bientôt au passé et seront petit à petit remplacées par la 3D.

À la clé, les empreintes numériques de la dentition des patients réalisées par une caméra intra-orale en une minute et utilisables clés en main par le dernier maillon, les prothésistes. Henry Schein, leader de la fourniture dentaire aux États Unis et en Europe, vient de débuter la commercialisation du scanner Primescan fabriqué par Dentsply Sirona.

65% des 42.000 cabinets français sont équipés

Présenté au Davos de l'industrie dentaire, l'International Dental Show (IDS), qui s'est tenu à Colognes mi-mars, le joujou, d'une valeur de 50.000 euros, est désormais proposé au marché hexagonal de la dentisterie. Henry Schein y règne en maître et propose un catalogue de 40.000 références.

Avec une vingtaine d'agences, pilotées par une direction commerciale située à Joué-lès-Tours, la...