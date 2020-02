Coronavirus : face à la pénurie, Foxconn décide de fabriquer 20 millions de masques d'ici fin février

Foxconn va commencer à fabriquer des masques chirurgicaux aux côtés des produits Apple dans son usine de Shenzhen (Chine), a annoncé le géant taïwanais de l'électronique face à l'épidémie mortelle de nouveau coronavirus.

"Les masques faciaux sont désormais l'équipement standard dans notre lutte contre l'épidémie", a déclaré vendredi Foxconn sur son site officiel de médias sociaux WeChat.

"Chaque seconde compte dans cette bataille, plus vite nous serons en mesure de fournir ces équipements, plus vite nous pourrons arrêter l'épidémie, sauver des vies et traverser ces temps difficiles."