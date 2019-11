Séisme en Ardèche : EDF retarde le redémarrage des réacteurs nucléaires de Cruas

(Crédits : Reuters)

La centrale nucléaire de Cruas est pourtant unique en son genre: elle est la seule à disposer de système antisismiques censés amortir les secousses d'un tremblement de terre. Malgré cela, l'électricien qui prévoyait initialement une remise en marche possible ce vendredi, annonce ce matin, sans fournir plus d'explications, avoir besoin de plus de temps pour mener ces redémarrages à bien.