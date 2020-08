Le dollar poursuit sa chute face à l'euro et la livre

Dure période pour le dollar. La situation budgétaire aux États-Unis et les inquiétudes liées à la crise sanitaire orientent le dollar à la baisse pour la cinquième séance d'affilée face à un panier de devises de référence, au plus bas depuis juin 2018. Vers 14h50 GMT (16h50 à Paris), la livre sterling valait 1,3232 dollar, peu après avoir touché 1,3241 dollar, soit une hausse supérieure à 1%. L'euro cotait de son côté 1,1936 dollar, peu après avoir atteint 1,1966 dollar, son plus haut niveau depuis mai 2018.

Ce bond assez soudain de la livre et de l'euro en début de séance américaine, « est en partie technique », a expliqué Fawad Razaqzada, analyste de ThinkMarkets auprès de l'AFP, évoquant un mouvement « qui s'inscrit dans la tendance à la baisse qui pèse sur le dollar ».

Le « dollar index », qui mesure la performance du billet vert face à un panier de devises, a perdu aux alentours de 5% depuis le début du mois de juillet, et plus du double depuis son plus haut annuel atteint le 20 mars. Il évolue à son plus bas niveau depuis plus de deux ans.

« Les investisseurs s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine (dont le compte-rendu de la dernière réunion sera publié plus tard dans la semaine, ndlr) maintienne sa politique extrêmement accommodante pour encore longtemps car la persistance du Covid-19 pourrait continuer à peser sur la reprise économique » aux États-Unis, a complété Fawad Razaqzada.

« Il y a d'ailleurs des signes qui montrent que la reprise de la plus grande économie du monde a déjà ralenti », a-t-il poursuivi, citant l'indice d'activité manufacturière de la région de New York. Cet indicateur publié lundi a certes progressé en juillet, mais bien moins rapidement que le rythme de juin et qu'anticipé, de quoi inciter encore davantage les cambistes à se délester de leurs billets verts.

Pour Avtar Sandu, analyste de Phillip Futures, « l'inquiétude suscitée par le report des discussions sur l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine », prévues initialement samedi dernier, ajoute à la pression baissière sur le dollar. Les deux parties devaient faire un point sur l'accord commercial signé en janvier et aucune date n'a été donnée pour une nouvelle rencontre.

Cours de mardi (14h50 GMT) / Cours de lundi (21h00 GMT)

EUR/USD 1,1936 / 1,1870

EUR/JPY 125,82 / 125,83

EUR/CHF 1,0776 / 1,0762

EUR/GBP 0,9018 / 0,9059

USD/JPY 105,41 / 106,00

USD/CHF 0,9029 / 0,9066

GBP/USD 1,3232 / 1,3103

(Avec Reuters)