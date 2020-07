Face à la crise : les banques en première ligne

9 MARS

Les banques françaises ont promis d'accompagner, au cas par cas, les TPE et PME dans leurs besoins de trésorerie si leur activité est impactée par le coronavirus. Au menu : report des remboursements, procédure accélérée et suppression de certaines pénalités. Cette générosité n'est pas désintéressée puisque les banques se trouvent, elles aussi, en première ligne face aux conséquences de cette crise sanitaire.

10 MARS

En première ligne de la crise du coronavirus, les banques pourraient bénéficier d'une adaptation des règles prudentielles. En attendant ce potentiel traitement de choc, défendu par Bercy, les établissements bancaires prennent leurs dispositions pour assurer la continuité de leurs activités et limiter les impacts négatifs à plus ou moins long terme.

16 MARS

Pour soulager la trésorerie des entreprises dont l'activité est impactée par la propagation de l'épidémie du nouveau coronavirus, les banques commerciales et la banque publique d'investissement ont activité des mesures ad hoc. Voici la liste des dispositifs d'accompagnement destinés aux entreprises en difficulté.

16 MARS

Recours massif au télétravail, division et rotation des équipes, sites de repli sollicités... Les grandes banques prennent leurs dispositions pour assurer la continuité de leurs activités, alors que les inquiétudes se font sentir pour les salariés en agences qui doivent rester ouvertes.

31 MARS

Mis à rude épreuve par la crise économique liée au Covid-19, le système bancaire bénéficie dans le même temps de nombreuses mesures d'allègement réglementaire. En échange de ces mesures de clémence, la BCE demande de suspendre le versement de dividendes.

15 AVRIL

Si 10 milliards d'euros de crédits ont d'ores et déjà été débloqués dans le cadre du Prêt garanti par l'État, mis en place en urgence pour aider les sociétés confrontées à des problèmes de trésorerie, les témoignages d'entreprises relatant des parcours du combattant ou se voyant opposer de simples refus se multiplient. Les plus petites entreprises sont en première ligne mais certaines ETI rencontrent également des difficultés.

20 AVRIL

Le patron de Société Générale et de la Fédération bancaire française affirme que les banques jouent le jeu et prêtent aux entreprises en difficultés de trésorerie en raison de la crise du Covid-19. Selon lui, les délais auxquels sont confrontées certaines entreprises s'expliquent par le volume inédit de demandes de crédits. Le taux de refus du Prêt garanti par l'État serait inférieur à 5%.

29 AVRIL

Après les banques américaines, les établissements européens réalisent d'importantes provisions pour créances douteuses. Tous craignent une envolée des prêts non remboursés, notamment ceux accordés avant la crise. Les montants de ces provisions sont le fruit d'anticipations de pertes à venir et du rythme auquel les banques sont en mesure de les passer.

12 MAI

Les banques européennes ont toutes mis de côté des réserves de capital supplémentaires afin de parer aux éventuels défauts de paiement de leurs clients. Mais toutes les banques ne mettront pas en oeuvre les mêmes parades, chaque établissement a choisi son scénario avec des hypothèses différentes pour évaluer le niveau du coût du risque.

15 JUIN

L'explosion du chômage, qui pèsera sur la capacité de remboursement des ménages, devrait conduire à un abaissement des consensus de bénéfice pour plusieurs banques françaises, écrivent les analystes de la banque britannique dans une note publiée lundi.

23 JUIN

Ce haut cadre de la Banque centrale européenne juge que le secteur bancaire du continent est, en pleine pandémie de coronavirus, dans une "situation de faiblesse structurelle parce qu'il brûle du capital depuis dix ans", en raison notamment "d'un manque de restructurations."

15 JUILLET

Au deuxième trimestre, les réserves mises de côté par JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo, pour se préparer à une vague d'impayés et de faillites atteignent 28 milliards de dollars. Si les revenus des activités de banque de détail des trois banques ont reculé sur la période, JPMorgan Chase et Citigroup ont pu compter sur leurs activités de banque d'investissement et de courtage et ont vu leur chiffre d'affaires s'envoler. Wells Fargo, elle, a enregistré une perte nette de 2,4 milliards de dollars.

