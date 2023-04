Recrutement de cadres en Hauts-de-France  : où sont passés les seniors  ?

C'est « une hausse proche de celle observée au niveau national (+16%) et qui place les Hauts-de-France parmi les régions les plus dynamiques de l'Hexagone », commente Valérie Fenaux, déléguée régionale APEC Hauts-de-France. Avec des bémols toutefois : « l'inflation qui devrait subsister et pénaliser notre tissu industriel, le risque de relèvement des taux d'intérêt, ainsi que les menaces géopolitiques, voire même la possibilité d'un enlisement des conflits sociaux (notamment la réforme des retraites) », prévient la déléguée.

Les prévisions de recrutements de cadres en Hauts-de-France ont donc été ajustées en conséquence pour 2023, avec une tendance à moins 6 % par rapport à 2022. Même si ce niveau élevé reste proche de la situation d'avant-crise, les offres d'emploi de cadres étant « tirées par les services à forte valeur ajoutée (commercial, ingénierie, industrie, conseil, banque assurance, communication média, informatique, etc.) ».

Enjeux du recrutement

Parmi les grands enjeux, évidemment vient la question du recrutement, notamment dans les zones enclavées. « Dans les solutions préconisées, il est urgent de changer le regard et les pratiques sur les seniors, en plus d'adapter les politiques de rémunération au contexte d'inflation, de reconstruire une dynamique collective de travail et de répondre aux aspirations nouvelles », résume l'APEC.

Seniors, le mot est lâché. Sauf que de l'avis des services de ressources humaines, les candidatures de personnes de plus de 50 ans sont inexistantes. « Chez Insepti, c'est simple, nous n'avons pas de candidats dans cette tranche d'âge », regrette Maud Kechiche, chargée de ressources humaines dans cette société de conseils spécialisée dans la valorisation du capital données des entreprises. « Notre entreprise compte 18 collaborateurs : malgré un process de recrutement assez rapide, les candidats se laissent le temps de réflexion, afin d'attendre les autres propositions... Nous faisons donc appel à l'apprentissage, à des stages pour mieux intégrer les jeunes recrues chez nous ».

L'âge devient un frein

Même constat dans le secteur du BTP, où AConstruct recherche des ingénieurs ou des conducteurs de travaux, postes qui pourraient convenir à des seniors. « Nous avons beaucoup travaillé sur notre attractivité, afin d'être capable de pouvoir intégrer des personnes de plus de 50 ou 55 ans », souligne Fabienne Liagre, directrice des ressources humaines. « Le problème, c'est que nous ne recevons aucune candidature : ces personnes ne postulent pas par elles-mêmes, elles ont trop peur ». Car même dans les cabinets de recrutement, annoncer un âge trop important peut constituer un frein...

Peu d'entreprises déclarent d'ailleurs avoir mis en place une politique en faveur des cadres de plus de 55 ans. Alors qu'ils sont plébiscités pour leur expérience, leur engagement, apparaissant aussi comme des régulateurs des relations sociales. Leur maintien dans l'emploi est finalement souvent mal accompagné. Mi-2022 en France, 102.000 demandeurs d'emplois seniors étaient à la recherche d'un emploi, dont 36% depuis plus d'un an selon l'APEC.

Si on ajoute à cela que les cinquantenaires sont généralement moins sur les réseaux, savent peut-être moins se vendre ou se référencer en ligne ou alors sont moins ouverts à la mobilité, effectivement, les talents d'un certain âge se retrouvent comme « effacés » du marché. Seulement 6% des cadres recrutés dans les entreprises du secteur privé avaient plus de 20 d'expérience en 2022 , selon une étude APEC datant d'avril 2022.

« Certains n'ont même jamais été dans la situation de rechercher un emploi car leur carrière a été plus linéaire », renchérit la déléguée régionale APEC Hauts-de-France. « D'autres profils très expérimentés se lancent plutôt dans des statuts de free-lance ou de micro-entrepreneurs, en effectuant plusieurs jobs à la fois ».

Rapprocher l'offre et la demande

Comment du coup rapprocher l'offre et la demande ? « APEC travaille justement à rapprocher l'offre et la demande : notre rôle est que chacun de son côté, candidat ou recruteur, puisse faire un pas vers l'autre, en se débarrassant de ses représentations, notamment en termes de rémunération des séniors ou de chômage longue durée. »

Les hautes rémunérations des seniors font partie des idées reçues, « alors que les prétentions salariales ne sont pas aussi hautes, quand les enfants ont fait leurs études et que le crédit de la maison est payée ». Reste à savoir quelles concessions l'entreprise est prête à faire pour positionner la nouvelle recrue comme une personne experimentée, plus à même d'être dans la transmission, le mentorat...

En 2021, l'APEC a justement lancé l'opération Talents Seniors, pour l'inclusion des cadres de plus de 50 ans, grâce à un dispositif de mentoring des cadres seniors demandeurs d'emploi accompagnés par l'Apec. Des évènements sont d'ores et déjà prévus à Lille, Marseille et Bordeaux.

