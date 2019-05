Chez Amazon, la donnée abonde mais les robots sont encore rares

"Work hard, have fun, make history ["Travaillez dur, amusez-vous et faites l'histoire", ndlr] », est-il écrit en lettres majuscules au-dessus des six portes de sécurité qui mènent à l'usine. Même dans son entrepôt de Lauwin-Planque, en banlieue de Douai (59), Amazon garde son accent américain. À peine passées les portes, deux éléments accaparent l'attention. D'abord, l'omniprésence du jaune foncé d'Amazon, peint sur les structures métalliques et les chariots. Ensuite, le vrombissement de la chaîne, installée en hauteur, où circulent les colis. Quelques postes de radio tentent de s'imposer par-dessus le bruit, alors qu'aucun employé ne porte de boules Quies ou de casque. Sur le tableau consacré aux remarques affiché dans l'entrée, un travailleur anonyme se plaint du choix de RTL 2 comme station pour le plateau.

Notre guide pour la journée, Jean-Stéphane Phinera-Horth, salue les employés que nous croisons d'un fist bump typique chez l'oncle Sam. Grand, souriant, le responsable du site porte une chemisette sous son gilet de sécurité, un jean large et un badge très usé, sur lequel sa photo est en partie effacée. Cet ingénieur a fait ses débuts chez Amazon à l'entrepôt d'Orléans en...