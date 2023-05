Courir en passe d'être racheté par le Britannique JD Sports pour 520 millions d'euros

La société française Courir devrait passer sous le drapeau anglais. Les négociations pour un rachat ont débuté lundi 8 mai entre JD Sports Fashion, groupe de vêtements et accessoires de sport britannique, et Equistone Partners Europe, société de capital-investissement basée à Londres qui possède « la majorité » du capital de Courir, précise un communiqué publié ce mardi 9 mai. Son action montait de 2,77% dans les premiers échanges.

« Nous sommes ravis d'annoncer une proposition d'acquisition de Courir, une entreprise très respectée dans le secteur européen des vêtements de sport. Nous avons hâte de conclure la transaction envisagée, d'accueillir l'équipe de Courir et de travailler avec sa direction pour réaliser son potentiel planétaire », s'est félicité Régis Schultz, directeur général de JD Sports.

JD Sports Fashion a fait une offre de 520 millions d'euros, comprenant 325 millions d'euros en numéraire et 195 millions de reprise de dette.

Approbation attendue d'ici la fin de l'année

La transaction est conditionnée à l'approbation des autorités européennes de la concurrence. Elle ne devrait pas être finalisée avant le deuxième semestre, selon le communiqué.

« Avec son siège en France, Courir est un acteur de premier plan de l'industrie des vêtements et chaussures de sport en Europe et compte 313 magasins en nom propre dans six pays », majoritairement dans l'Hexagone, mais également en Espagne, Belgique, Portugal, Pays-Bas, Luxembourg.

À cela, « s'ajoutent 36 boutiques en franchise en Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient et dans les territoires d'outre-mer français », détaille le communiqué.

Lors de l'exercice 2022, Courir a enregistré un chiffre d'affaires de 609,8 millions d'euros et un bénéfice avant intérêts et impôts de 47,4 millions d'euros. L'action de JD Sports Fashion prenait 2,71% à 167,05 pence dans un marché à l'équilibre à l'ouverture de la Bourse de Londres.

Ex-filiale de Go Sport

Courir a été lancé en 1980 par Léon et Lucien Odier. Ces derniers sont à l'origine de la création de Go Sport un an plus tôt. L'enseigne en a été sa filiale jusqu'en 2019 et son rachat par Equistone Partners Europe pour 283 millions d'euros.

De son côté, Go Sport est depuis plusieurs mois dans la tourmente. Le groupe, détenu par l'homme d'affaire Michel Ohayon, lui-même en pleine tempête financière et judiciaire, a été placé début janvier en redressement judiciaire. L'enseigne Intersport a récemment été choisie par le tribunal de commerce de Grenoble pour le reprendre. Elle s'engage à reprendre « 72 magasins correspondant à 90% des emplois », pour un prix de 35 millions d'euros.

