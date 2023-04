Fin de suspense pour les salariés de Go Sport repris par Intersport

[Article publié le 28 avril et mis à jour à 16h15]

Ce sera finalement Intersport. L'enseigne a été choisie, ce vendredi, par le tribunal de commerce de Grenoble pour reprendre Go Sport. Pour rappel, une vingtaine de candidatures avaient été déposées, dont le britannique Frasers. Avec Intersport, ce sont les deux enseignes qui sont apparues dès le début comme les mieux placées pour l'emporter face à celles des autres candidats, qui n'ont proposé que des reprises partielles de ses actifs et de ses salariés.

Lire aussiCamaïeu, Go Sport, hôtels de luxe : les nuages s'amoncellent sur la galaxie Michel Ohayon

Le tribunal a ainsi suivi « l'avis unanime du parquet, des créanciers et des salariés », souligne le procureur adjoint François Touret de Coucy dans un communiqué. C'est, en effet, la fin de l'attente pour les quelque 2.150 salariés du distributeur d'articles sportifs basé en périphérie de Grenoble qui, au terme de la procédure, devrait rapidement quitter le giron de l'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon, lui-même en pleine tourmente financière et judiciaire. Le parquet de Paris a ouvert une enquête judiciaire pour « escroquerie en bande organisée, blanchiment habituel, banqueroute et abus de bien social », en prolongement d'une information ouverte à Grenoble à la suite de « plusieurs révélations de faits délictueux » signalés par les commissaires aux comptes de Go Sport.

Sa société Hermione, People & Brands (HPB), qui entendait initialement présenter un plan de redressement de Go Sport avec l'aide d'un partenaire, y avait finalement renoncé « avec regret » le 17 avril, affirmant s'être vu mettre « des bâtons dans les roues depuis le début ». Un désistement salué par les salariés, qui disent depuis des mois avoir perdu toute confiance en leur maison-mère et mettent tous leurs espoirs dans un rachat de l'entreprise, de peur de « finir comme Camaïeu », autre enseigne détenue par HPB, mise en liquidation fin septembre.

Ce vendredi, HPB a indiqué, dans un communiqué, se « réjouir de cette décision et de cette issue favorable pour l'avenir de Go Sport et de ses salariés ».

De son côté, le PDG d'Intersport Jacky Rihouet a indiqué que la reprise de Go Sport est un « projet fantastique » qui va demander « un effort collectif intense ».

Intersport vante « un projet industriel ambitieux »

Intersport s'engage à reprendre « 72 magasins correspondant à 90% des emplois », pour un prix de 35 millions d'euros, contre 10 millions proposés par son rival, a justifié le procureur adjoint ce vendredi.

« Nous avons travaillé sur la reprise d'un périmètre de magasins très important, supérieur aux deux tiers, ajoute-t-il. (...) Intersport France porte le projet, mais chaque magasin sera repris par un adhérent qui investira 1,5 million à 2 millions d'euros par magasin. Lorsque plusieurs adhérents sont intéressés, un comité de sélection choisira le plus performant. Notre proposition comprend une partie des magasins intégrés, et nous réfléchissons aussi à accompagner les magasins franchisés », avait fait valoir, mi mars dans un entretien à l'AFP, le PDG qui avait défendu coûte que coûte son projet.

« Nous avons pour Go Sport un projet industriel ambitieux : entre les stocks et les besoins en investissement, il y aura une enveloppe sur les 7, 8 ans à venir, de 140 à 150 millions d'euros », avait-t-il assuré.

Pour appuyer sa légitimité, Intersport France avait mis en avant son chiffre d'affaires, « qui a triplé en 13 ans », passant « de 1,2 milliard d'euros en 2010 à 3,3 milliards en 2022 ».

(Avec AFP)