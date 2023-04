Go Sport : le tribunal de commerce de Grenoble tranche sur le choix du repreneur

Après des mois d'inquiétude, les 2.200 salariés de Go Sport seront fixés sur leur avenir. Ce mardi, le tribunal de commerce de Grenoble se penche sur l'avenir du distributeur d'articles sportifs, en redressement judiciaire depuis janvier. Le tribunal devra trancher sur le choix d'un ou de repreneurs alors que l'actuel propriétaire Hermione People & Brands (HPB), l'une des filiales de l'empire Ohayon, en pleine tourmente, a renoncé hier soir à présenter un plan de continuation comme il l'avait annoncé le 10 mars, à la clôture des offres. HPB a dénoncé la procédure adoptée par les administrateurs judiciaires qui « a eu pour conséquence d'empêcher la conclusion des discussions » en cours « avec un partenaire de l'univers du sport, fortement intéressé par notre projet de continuation ». Pour rappel, HPB avait racheté Go Sort en 2021 pour un euro symbolique. La société-mère Groupe Go Sport rassemble les activités du siège du distributeur, à Sassenage, près de Grenoble, et 46 magasins en master franchise à l'international. Sa filiale Go Sport France réunit 82 magasins intégrés, 87 magasins franchisés (Go Sport et Endurance Shop) ainsi que la vente en ligne.

Passe difficile pour Michel Ohayon

Le retrait de HPB intervient alors que le groupe de l'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon traverse une passe difficile (voir encadré ci-dessous). Après la liquidation de l'enseigne Camaïeu (2.600 salariés) en septembre dernier, la holding de tête du groupe, la Financière immobilière bordelaise (FIB), s'est déclarée en cessation de paiement, l'enseigne Gap (350 salariés) récemment rachetée par Go Sport a été placée en redressement judiciaire et 25 magasins Galeries Lafayette ont été mis en procédure de sauvegarde. Le parquet de Paris a ouvert une enquête judiciaire pour « escroquerie en bande organisée, blanchiment habituel, banqueroute et abus de bien social », en prolongement d'une enquête ouverte à Grenoble à la suite de « plusieurs révélations de faits délictueux » signalés par les commissaires aux comptes de HPB.

En tout cas, la renonciation de HPB est loin d'émouvoir les salariés, en colère contre leur propriétaire qu'ils accusent de mauvaise gestion.

« On est très contents... C'était surréaliste de faire une offre alors qu'il n'avait pas un sou en poche », a réagi Christophe Lavalle, délégué Force ouvrière et membre du CSE de Go Sport alors que les 2.200 salariés s'inquiètent depuis plusieurs mois pour leur avenir. « On est victimes de la mauvaise gestion de Michel Ohayon, pas de la conjoncture », a-t-il dit à l'AFP en assurant qu'aucun plan concret n'avait jamais été présenté aux salariés.

Deux offres émergent

Parmi la vingtaine de candidatures à la reprise de Go Sport, deux offres émergent, avec une « casse sociale limitée », selon Christophe Lavalle : celle du groupe Intersport France adossé à un consortium et celle du britannique Frasers, via sa société Sports Direct. Dans son offre, Frasers indique vouloir reprendre 117 salariés sur les 237 de Groupe Go Sport (siège), et 1.504 salariés sur les 1.618 salariés de Go Sport France (magasins), ainsi que 74 magasins, avec un investissement de « plus de 120 millions d'euros dans ce projet de reprise au cours des 3 prochaines années ». Les pratiques sociales de Sports Direct ont été vivement critiquées par le passé, en particulier en ce qui concerne les conditions de travail. L'opération de concentration doit en outre être analysée par l'Autorité de la concurrence, comme l'a indiqué l'institution dans un communiqué, début avril.

Intersport France, de son côté, présente une offre qui se veut « conjointe », mais « non solidaire », avec plusieurs sociétés : les magasins de chaussures Chaussea, l'entreprise britannique B&M France, qui avait racheté en 2018 les magasins discount Babou (devenus B&M), et une société qatari, Al Mana, qui exploite des magasins franchisés Go Sport dans plusieurs pays du Moyen-Orient.

Le tribunal peut différencier cet ensemble d'offres au déroulé différent.

Individuellement, Intersport France propose de reprendre 1.130 salariés et 48 magasins ainsi que la marque « Endurance Shop », avec un investissement prévu de « près de 23 millions d'euros » dès la reprise « en fonds propre » et "des prêts bancaires pour plus de 30 millions d'euros".

Ensemble, les offres proposent de reprendre 1.240 salariés et 56 magasins. La marque « Go Sport » serait alors reprise par la société qatari. Chaussea et B&M reprendraient, chacun, quatre magasins et une cinquantaine de salariés.

D'autres repreneurs sont également sur les rangs : des entreprises locales, dont certaines franchisées sous l'enseigne Sport 2000, ou des groupes tels que Centrakor Stores, La Foir'Fouille ou même LIDL. Elles proposent des reprises partielles des actifs et des salariés de Go Sport.