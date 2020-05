Europcar obtient 307 millions d'euros de financement et sauve sa trésorerie

C'est un soulagement pour le premier loueur français de voitures. Europcar a annoncé dimanche soir avoir bouclé un refinancement total de 307 millions d'euros, dont 220 millions de prêts garantis à 90% par l'Etat français via BPI France, et 67 millions auprès de l'Etat espagnol. Eurazeo, l'actionnaire principal avec 30% des parts, a également participé en garantissant un RCF (revolving credit facility) augmenté de 20 millions d'euros (à 670 millions d'euros). L'entreprise s'est engagé à ne pas verser de dividendes en 2020 et en 2021.

Dans un communiqué, la PDG, Caroline Parot s'est réjouie de l'issue de plusieurs semaines de négociations notamment avec les autorités françaises: