Europcar se crashe en pleine transformation stratégique

À vrai dire, il n'y avait aucune raison que la tempête du coronavirus épargne Europcar... Après avoir mis à genoux l'industrie du transport aérien, il était logique qu'elle mette en difficulté le loueur de voitures dont l'activité est également très corrélée à l'activité touristique et aux voyages d'affaires. Confrontée à la fermeture forcée de l'essentiel de son réseau sur son marché domestique (Europe de l'Ouest) du fait des mesures de confinement obligatoire, l'entreprise dirigée par Caroline Parot fait l'objet d'une longue littérature des marchés financiers, inquiets sur l'évolution de sa trésorerie. Dès le mois de mars, les agences financières et brokers ont commencé à dégrader leur appréciation sur le profil crédit du célèbre loueur, et ce, en dépit des mots rassurants de son principal actionnaire, Eurazeo, revenu sur ses intentions, affichées l'an dernier, de quitter le navire pour stabiliser l'entreprise en pleine tempête.

Un titre en chute libre

Mardi, Europcar s'est dit proche d'un accord avec un pool bancaire pour une ligne de crédit garantie par l'État autour de 220 millions d'euros. Le groupe est en discussion avec d'autres gouvernements européens. Il vient ainsi...