CMA CGM s'allie avec Google pour poursuivre sa stratégie sur l'IA

Ce n'est pas un secret, CMA CGM (propriétaire de La Tribune, ndlr) a décidé de mettre l'intelligence artificielle (IA) au cœur de son développement. Après plusieurs investissements ciblés dans le domaine, le groupe de fret et de logistique a décidé de nouer un partenariat stratégique avec le géant américain Google. Cet accord doit permettre « d'accélérer l'intégration de l'intelligence artificielle dans les opérations de CMA CGM à travers le monde ». Il concerne le cœur d'activité du groupe, mais aussi les secteurs intégrés dans le cadre de la stratégie de diversification dont la branche CMA Media.

Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM, s'est réjoui de ce « partenariat global » au travers d'un communiqué, saluant « cette collaboration (qui) s'inscrit dans le cadre de notre feuille de route digitale et de nos investissements, marquant une étape cruciale dans notre stratégie de transformation ».

Google va ainsi fournir un ensemble de solutions et d'expertises à CMA CGM pour permettre cette intégration plus profonde de l'IA dans ses opérations, comme le précise Sundar Pichai, directeur général de Google et d'Alphabet : « En combinant la profonde expertise de CMA CGM en matière de transport maritime et de logistique avec les outils d'IA et l'infrastructure sécurisée de Google, nous pouvons accompagner CMA CGM dans la transformation digitale de ses propres opérations et de celles de ses clients ».

Des applications diverses

Sur le fret maritime, CMA CGM veut améliorer, par ce partenariat, « l'efficacité, la réactivité et l'adaptabilité aux fluctuations et perturbations du secteur de l'ensemble de la chaîne de valeur ». Cela va passer par l'utilisation des capacités de l'IA pour « optimiser les itinéraires maritimes, la manutention des conteneurs et la gestion des stocks pour une livraison fluide et rapide des marchandises ». Cela a pour objectif d'améliorer l'expérience client en fiabilisant les temps de trajets, de réduire la consommation de carburant et donc les émissions de CO2 des navires, de réduire les coûts, mais aussi potentiellement d'optimiser les revenus pour le groupe.

Sur l'activité logistique, la branche dédiée CEVA Logistics va s'appuyer sur un outil de gestion connecté basé sur la technologie fournie par Google pour améliorer ses prévisions de la demande et des volumes attendus. Cela doit lui permettre d'optimiser les opérations au sein de ses 10 millions de m² d'entrepôts. Ce qui constitue aujourd'hui un enjeu majeur au vu des perturbations persistantes qui pèsent sur les chaînes d'approvisionnement à travers le monde et de l'augmentation du besoin de stockage qui en résulte.

CMA Media doit de son côté disposer de nouveaux outils « pour accompagner le travail quotidien de ses journalistes », selon le communiqué qui cite la synthèse et la traduction de documents, la génération de texte pour les réseaux sociaux, la numérisation et référencement d'archives.

Déjà plusieurs investissements réalisés

Ce n'est pas la première initiative de CMA CGM en matière d'IA. Fin 2023, le groupe s'était associé avec Iliad et Schmidt Futures pour lancer le laboratoire Kyutai « entièrement dédié à la recherche ouverte en intelligence artificielle ». Il a pour ambition de développer des grands modèles au bénéfice de « l'ensemble de l'écosystème de l'IA » scientifique, industriel et politique.

CMA CGM a également participé à la levée de fonds de 385 millions d'euros réalisée par Mistral AI en décembre dernier. Et s'est déjà appuyé sur les modèles de la startup française pour améliorer certains de ces processus ou encore des outils comme l'assistant personnel interne MAIA. Reste à savoir comment s'articulera l'intégration des outils Google à côté de ceux de Mistral, qui s'appuie pour sa part sur l'infrastructure Azure de Microsoft.

Avant cela, Rodolphe Saadé avait investi - déjà aux côtés de Xavier Niel - dans la startup d'origine américaine PoolSide, qui veut mettre l'IA au service du développement de logiciels et d'applications. Ainsi que dans la société spécialisée dans la science des données Dataiku.