Rachat de BFMTV et de RMC : feu vert des régulateurs au groupe CMA CGM

C'est le deal le plus important de l'année et probablement de l'histoire moderne des médias en France. L'armateur CMA CGM (propriétaire de La Tribune) vient de recevoir le feu vert officiel de l'Arcom et de l'Autorité de la concurrence pour le rachat des chaînes TV de la galaxie BFMTV (dont RMC et ses déclinaisons, BFM et sa version Business et régionales). Un accord avait été trouvé en mars dernier entre Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM et Patrick Drahi, propriétaire d'Altice France pour le montant record de 1,55 milliard d'euros.

L'Autorité de la concurrence a toutefois conditionné son autorisation au respect par CMA CGM de certains engagements concernant le marché publicitaire dans le sud de la France, où l'armateur possède déjà le quotidien La Provence depuis 2022. Avec cette acquisition, l'armateur va ainsi aussi posséder les marques régionales du groupe BFM (BFM Marseille, Côte d'Azur, Paca) au sein de son pôle CMA Médias.

En particulier, CMA CGM s'est engagé à ne pratiquer aucune forme d'offre de vente groupée (couplage) des espaces publicitaires de La Provence et des chaînes locales BFM Paca. « Compte tenu des engagements souscrits par CMA CGM, l'Autorité (de la concurrence) a autorisé l'opération à l'issue de l'examen de phase 1 », a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Pour sa part, l'Arcom a également décidé de « délivrer un agrément » au rachat d'Altice Media par CMA CGM, « au regard des engagements pris par l'acquéreur ».

Des engagements sur le pluralisme

Ces engagements sont notamment relatifs aux « obligations déontologiques » des médias audiovisuels qui proposent des programmes d'information, « au pluralisme, à l'honnêteté et l'indépendance de l'information et des programmes », a indiqué le régulateur dans un communiqué.

Ce rachat avait pris tout le monde par surprise, car Altice avait à plusieurs reprises démenti les rumeurs de vente de sa branche médias, récurrentes les mois précédents. Il traduit en tout cas le mouvement de concentration qui s'opère actuellement dans le secteur des médias, et plus particulièrement de la presse, dont les revenus publicitaires et ceux provenant des abonnements se sont considérablement réduits ces dernières années.