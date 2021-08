Covid-19 : La France renforce les contrôles pour les passagers aériens arrivant dans l'Hexagone

Ce vendredi 27 août, le ministre délégué aux transports Jean-Baptiste Djebbari a réuni à l'Hôtel de Roquelaure les principaux acteurs du transport aérien français pour une réunion technique de rentrée consacrée à la question de l'application des mesures sanitaires. Se trouvaient notamment parmi la douzaine de dirigeants Anne Rigail, directrice générale d'Air France, Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP (Aéroports de Paris), Marc Rochet, directeur général d'Air Caraïbes et de French Bee, Alain Battisti, président de Chalair et de la Fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM) ou encore Nicolas Paulissen, délégué général de l'Union des aéroports français (UAF).

Renforcement des contrôles

Jean-Baptiste Djebbari a notamment organisé cette rencontre d'une heure pour prendre en compte le retour d'expérience des opérationnels du secteur après la mise en place du pass sanitaire sur les vols européens début juillet, puis les vols domestiques le 9 août. Mais le ministre en a aussi profité pour annoncer la mise en place de nouvelles dispositions pour s'assurer de la bonne application des mesures sanitaires.

Un renforcement des contrôles pour les passagers aériens arrivant en France a ainsi été décidé en conseil de défense mercredi 25 août. Il doit notamment pallier les défaillances de certaines compagnies qualifiées de « mauvaises élèves » pour la vérification des documents sanitaires. Ce renforcement passera par l'instauration de contrôles régionalisés, en collaboration avec les préfets, afin de consolider le dispositif déjà en place.

Les opérations de deux compagnies suspendues

Si Jean-Baptiste Djebbari a précisé que la très grande majorité des contrôles avaient été réalisés par les compagnies aériennes, il a admis que des manquements avaient eu lieu avec des exemples de passagers contrôlés trois ou quatre fois et d'autres n'ayant pas été contrôlés, notamment en raison de capacités hétérogènes. Il a ainsi indiqué que depuis le début de l'année, 41 compagnies avaient été mises en demeure, que 28 d'entre elles avaient été convoquées et que deux avaient vu leurs opérations suspendues pour plusieurs jours, à savoir Ethiopian Airlines et la compagnie à bas coût turque Pegasus Airlines.

Cette rencontre intervient également alors que le passe sanitaire devient obligatoire pour les personnels navigants techniques (pilotes) et commerciaux (hôtesses et stewards) à partir du 30 août. Sans donner de chiffres, Jean-Baptiste Djebbari a déclaré que le niveau de vaccination des personnels concernés est sensiblement dans les moyennes nationales, voire légèrement supérieur pour certaines professions.

