Pass sanitaire à la SNCF : Djebbari révèle son entrée en vigueur avant le 10 août

Alors que le Conseil constitutionnel n'a pas encore validé (son arbitrage est attendu au début du mois d'août) l'extension du pass sanitaire appliqué aux transports longue distance, le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a révélé ce matin au micro de BFMTV/RMC qu'il entrera en vigueur dans une dizaine de jours, "entre le 7 et le 10 août".

À peine sorti des studios, il a encore appuyé son propos d'un tweet pour annoncer la mise en place de cette mesure, en jouant sur deux arguments: l'antériorité (d'autres services de transports l'ont déjà mis en place) et l'efficacité logistique ("éviter les files d'attente"):





Adoptée par le Parlement dans la nuit de dimanche à lundi, et actuellement en cours d'examen par le Conseil constitutionnel, cette obligation du pass sanitaire, attestant d'une vaccination ou d'un test Covid-19 négatif, concerne notamment les vols intérieurs, les trajets en TGV, Intercités et trains de nuit, a rappelé le ministre.

Mais la question des files d'attente aux portiques d'entrée sur les quais de gares étant récurrente en temps normal (on compte quelque 400.000 voyageurs quotidiens), le ministre a concédé un bémol, reconnaissant que les contrôles ne pourraient pas être "systématiques"... tout en confirmant des "contrôles massifs", en ligne donc avec l'annonce de la SNCF vendredi dernier.

"On va essayer de faire cela de façon la plus opérationnelle et fluide possible, de manière à avoir un bon taux de contrôle et en même temps de ne pas rendre la vie des voyageurs difficile", a-t-il précisé, disant souhaiter éviter un phénomène de "trop grandes files d'attente", en particulier lors du week-end du 15 août.