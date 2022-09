La direction de Lufthansa trouve un accord pour éviter les grèves de pilotes pendant neuf mois

Une trêve sociale a été signée entre Lufthansa et Vereinigung Cockpit, le seul syndicat représentant l'ensemble des 5.500 pilotes dans ses activités de transport passagers et marchandises. Au moins pendant neuf mois. Un accord a été trouvé entre les deux parties, qui « prévoit une obligation de paix sociale jusqu'au 30 juin 2023 » induisant que « les grèves sont exclues jusque-là », a affirmé Lufthansa dans un communiqué publié ce lundi 12 septembre.

Un accord sur des hausses de salaires avait été annoncé mardi 6 septembre dernier, alors que les pilotes menaçaient leur compagnie d'une grève de trois jours. Une augmentation de 980 euros de la rémunération de base des pilotes Lufthansa et de sa filiale Cargo a ainsi été actée. Elle sera versée en deux fois : début août rétroactivement et au 1er avril 2023.

Concrètement, un copilote débutant recevra ainsi environ 20% de salaire de base supplémentaire sur la durée de l'accord, contre 5,5% d'augmentation pour un capitaine en fin de carrière, selon le communiqué de ce lundi.

Lire aussiSalaires : Lufthansa trouve un accord avec ses pilotes et évite la grève in extremis

Un avenir plus serein

Les deux partenaires de la négociation collective « poursuivront leurs échanges constructifs sur divers sujets » pendant la trêve sociale qui s'ouvre, selon Lufthansa.

Au-delà de l'accord monétaire qui le satisfait, Vereinigung Cockpit s'est réjoui d'entrer dans une phase de « partenariat plus durable » avec la direction, selon Marcel Gröls, responsable de la négociation collective au sein du syndicat.

Cet accord permet en tout cas à Lufthansa de voir plus sereinement les prochains mois. Car durant la phase de conflit, la menace de grève était forte. La quasi-unanimité des pilotes (97,6%) avaient en effet voté pour le principe d'une grève fin juillet afin de faire valoir leurs revendications. Elle s'était d'ailleurs matérialisée par une grève de 24h le 2 septembre dernier, qui avait obligée la compagnie à annuler presque tous ses vols du jour au départ de Francfort et de Munich - ses deux plaques tournantes en Allemagne. Soit 800 trajets impactant 130.000 passagers d'après Lufthansa.

Les pilotes n'étaient par ailleurs pas les seuls mécontents parmi le personnel de l'entreprise allemande. Un accord avait ainsi été scellé début août entre le groupe et le syndicat Verdi qui représente le personnel au sol. Les employés recevront une augmentation de 200 euros par mois, puis 2,5% supplémentaires début 2023 et encore 2,5% en juillet 2023. Ne manquaient plus que les pilotes à satisfaire ce qui est, pour le moment, chose faite.

Lire aussiGrâce au fret, Lufthansa renoue avec les gains, une première en plus de deux ans

(Avec AFP)