Le couvre-feu entraine une réduction des transports en Île-de-France dès 21h mercredi

La première semaine de couvre-feu en Île-de-France s'est soldée par une baisse drastique de la fréquentation des transports en commun à partir de 21h. Ainsi, entre le 17 et le 24 octobre, le trafic a été de 13% par rapport à la normale après l'heure de couvre-feu. Et a même chuté à 0 après 23h, d'après Île-de-France Mobilités (IDFM).

Une situation qui a poussé l'autorité organisatrice des transports de la région Île-de-France a « adapté son offre de transport afin de tenir compte de la très forte réduction du nombre de passagers ». Concrètement, l'offre du métro sera réduite « à environ un métro sur deux », de même que la fréquence des bus, sauf pour « les lignes de bus les plus fréquentées et des lignes desservant les hôpitaux » qui ne subiront aucun changement.

Du côté des trains et RER, l'offre sera également réduite à un train sur deux, « sauf pour les lignes où le temps d'attente est supérieur ou égal à 30 minutes en période normale ». Enfin, pour les tramways, la réduction se fera de manière « progressive » à partir de 21h avec un « intervalle maximum de 30 minutes ». IDFM a ainsi demandé aux opérateurs de transports (RATP, SNCF et Optile) de procéder à ces changements.

[communiqué] Couvre-feu en Île-de-France : adaptation de l'offre de transport uniquement à partir de 21 h. pic.twitter.com/FtQraxx0cF — IDF Mobilités (@IDFmobilites) October 26, 2020

Une situation pas figée

L'amplitude horaire demeure toutefois quasiment inchangée. Seule modification : les métros et tramways terminent leur service les vendredis et samedis à 1h et non plus 2h du matin depuis vendredi 23 octobre. « Cette mesure de prolongement d'une heure, dont l'objectif est d'inciter les Franciliens à sortir plus longtemps, n'a plus lieu d'être en période de couvre-feu », considère IDFM.

L'offre de transport en journée reste par ailleurs « maintenue à 100% », a souligné IDFM. Les lignes de métro 4, 7 et 13 seront même renforcées entre 20h et 21h, « pour faire face aux situations de surcroît de trafic », a-t-elle précisé.

Ces premières mesures d'adaptation ne sont pas définitives. IDFM a assuré que « le niveau d'offre de transport sera analysé quotidiennement et pourra être adapté en fonction de la fréquentation et notamment après les vacances scolaires », qui se terminent ce dimanche 1er novembre.

