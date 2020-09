Grand Paris : le plan de relance de la métropole coordonné avec celui de l'Etat

LA TRIBUNE : Où en est le déploiement de votre plan de relance de 110 millions d'euros ?

PATRICK OLLIER : Nous avons souhaité que ce plan de relance décliné en 50 actions touche plusieurs problématiques. Il intègre le retour d'expérience de la crise sanitaire avec l'adoption d'un plan métropolitain de santé, revivifie le tissu économique de proximité et accélère la transition écologique et le développement des mobilités douces avec un plan vélo métropolitain de 10 millions d'euros. De même qu'il soutient le secteur de l'habitat et de la construction avec un accompagnement des ménages. Il permet également de lutter contre la fracture numérique.

En outre, j'ai plaidé auprès du Premier ministre pour que nous puissions coordonner notre plan de relance avec celui du gouvernement à 100 milliards d'euros. Objectif : faire effet...