Logistique : Intersport implante sa plateforme géante en Indre et Loire et booste la filière

Le groupe Intersport construira d'ici le second semestre 2024 le premier module d'une plateforme logistique de 88.000 m2 au total installée à Chateau-Renault. Actuellement répartie entre son entrepôt de Saint-Vulbas dans le Rhône et son siège de Longjumeau dans l'Essonne, la supply-chain du groupe coopératif, qui compte 720 adhérents dans l'Hexagone, se trouve trop à l'étroit. Par ailleurs, l'éloignement de certaines zones de chalandises, l'Ouest de la France notamment, alourdit la chaîne de livraison.

La situation géographique centrale du Val de Loire permettra au contraire à Intersport de se rapprocher de ses magasins adhérents du Grand ouest et de l'Ile-de-France. Un argument qui a largement pesé dans le choix de la région de François Bonneau pour cette méga implantation. Selon Philippe Jayet, le secrétaire général d'Intersport, la réactivité de Dev'up, l'Agence de développement de la collectivité, a également permis d'emporter la décision du groupe. Deux autres régions étaient aussi candidates pour accueillir la future installation.

2,4 milliards de chiffre d'affaires

Avec plus de 700 magasins, 10.000 collaborateurs et 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019, Intersport s'affiche comme le challenger en France du groupe nordiste Décathlon. Sur son site Internet, sa division internationale basée à Berne en Suisse, Intersport International Corporation (IIC), affiche même une position de leader mondial avec 5.500 magasins réalisant plus de 11 milliards d'euros dans 66 pays.

« Dans l'Hexagone, la stratégie de développement exponentielle de la marque explique la réorganisation complète de la supply-chain via la future plateforme de Château-Renault », assure un porte-parole d'Intersport. Le groupe reste en revanche discret sur les axes concrets de l'expansion envisagée tout sur comme sur l'investissement consenti, plusieurs dizaines de millions d'euros, pour construire son futur site logistique.

Retombées sur le territoire

L'implantation d'Intersport en Indre et Loire revêt une importance capitale à la fois pour le département et la région Centre Val de Loire. Au plan local, la future base génèrera dans un premier temps 150 emplois dans le bassin Castelrenaudais. Ce chiffre pourrait doubler avec les agrandissements prévus entre 2025 et 2026. La construction de cette immense plateforme renforcera par ailleurs la filière logistique sur le territoire régional. Du fait de son positionnement géographique au centre de l'Hexagone, il concentre déjà près de 100 entreprises du secteur, employant plus de 26.000 salariés, et comptabilise cinq millions de m2 d'entrepôts au total.