Lyft et Uber vont-ils quitter la Californie  ?

Les temps sont durs pour Uber et Lyft. La semaine passée, un juge californien a rejeté une requête de leur part visant à obtenir un sursis dans la mise en conformité avec la loi AB5. Entrée en vigueur dans le Golden State le 1er janvier dernier, celle-ci contraint Lyft et Uber à classer leurs chauffeurs comme employés et non comme indépendants. Avec les avantages que cela implique pour ces derniers : assurance maladie, assurance chômage et salaire minimum, notamment.

Voyant que les deux entreprises ne respectaient pour l'heure pas cette loi, le juge Ethan Schulman, de la Cour supérieure de Californie, les a mises en demeure de le faire le 10 août, sous un délai maximal de dix jours. C'est à la suite de cette décision qu'Uber et Lyft ont demandé un sursis qui leur a été refusé. Dans ce contexte, les deux entreprises ont annoncé qu'elles pourraient temporairement cesser leurs opérations dans leur État d'origine à compter du 20 août, le temps de mettre en place les ajustements nécessaires pour être en conformité avec la loi.

Difficile, toutefois, de ne pas aussi voir dans cette annonce un moyen de pression. Mis le dos au mur, Uber et Lyft jouent leur va-tout, tablant sur le vide que laisserait leur départ de Californie pour le public et les chauffeurs afin d'obtenir des concessions de la part des autorités. Leur objectif est de gagner du temps, en espérant tenir jusqu'au mois de novembre, date à laquelle les Californiens seront invités à se prononcer sur une proposition de loi qui pourrait amener...