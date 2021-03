"Le jeu de la Dame" sauve la fabrique de jeu d'échecs en bois jurassienne Roz

Entre 300 et 400 jeux d'échecs en commande. Deux mois de délais... C'est désormais le quotidien de Brigitte Roz et de son mari Patrick Bruchon. À 62 ans, le couple s'apprêtait à prendre leur retraite d'ici quelques mois, avec l'inquiétude de voir leur savoir-faire disparaitre. C'était sans compter le premier confinement strict qui a incité les Français à consommer local, entrainant un premier rebond d'activité pour l'entreprise familiale.

65 millions d'aficionados dans le monde

« J'avais déjà mon site de vente en ligne. Toutefois, à ce moment j'étais mal référencé par rapport aux gros importateurs. Puis, au fil des semaines, j'ai constaté de plus en plus de clics sur mon site et je suis remontée dans le classement. Les ventes directes ont augmenté », se souvient Brigitte Roz, présidente de la tournerie éponyme. Puis, quelques mois plus tard, les ventes ont réellement...