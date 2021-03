A Amiens, G+Lyte "électrolyte" le marché du photovoltaïque

G+Lyte, c'est la contraction de « glass » (verre en anglais) et électrolyte, le composé qui permet le passage du courant électrique. Et ce mot cache à lui seul une petite révolution. Cette technologie figure aujourd'hui parmi les plus prometteuses pour les réseaux d'énergies intelligents smartgrid, l'électronique nomade ou encore la mobilité électrique. Avec un potentiel de parts de marché estimé à 25 milliards d'euros d'ici 2025 !

Tout a commencé par des travaux de recherche, menés par le professeur Frédéric Sauvage, directeur de recherche CNRS, au Laboratoire de réactivité et chimie des solides et au Laboratoire de glycochimie, des antimicrobiens et des agroressources, unités mixtes de recherche CNRS-Université Picardie Jules Verne.

« Un des problèmes récurrents cellules solaires à colorant, c'était le manque de stabilité. Durant un test de vieillissement accéléré de 1.000 heures à 60° C sous 1.000 W/m2 d'illumination, une cellule à...