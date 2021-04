La première station hydrogène bretonne ouvrira à Vannes en octobre

La première station hydrogène de Bretagne verra le jour en octobre prochain à Vannes. Sa construction, d'une durée de cinq mois, sera lancée en juin sur le site de l'usine Michelin, qui fabrique la tringlerie des pneumatiques. À partir de la mise en exploitation, l'électrolyseur d'électricité renouvelable fournira à la station 300 kilos d'hydrogène vert par jour, ce qui représente une capacité pour 10 véhicules lourds et 200 véhicules légers. 70 kilos seront utilisés par Michelin pour son process de traitement thermique. 210 kilos alimenteront les deux pompes de la station destinées au plein de véhicules utilitaires légers et à des poids-lourds zéro-émissions. Sur le plan environnemental, la décarbonation des usages industriels de Michelin s'élèvera à 210 tonnes de CO2 évitées par an.

Flotte de bus, taxis, VSL ou camions frigorifiques

Le développement de cette boucle locale d'hydrogène vert à Vannes visant à alimenter le site Michelin et la station de recharge a été concrétisée par la signature le 25 janvier dernier d'un contrat de réalisation et d'exploitation qui a formalisé la création de la société baptisée HyGO, pour Hydrogène Grand Ouest. Celle-ci est chargée de construire est d'exploiter la station.

« HyGO est codétenue à 51% par Engie Solutions et à 49% par le syndicat Morbihan Énergies via la SEM 56 Énergies. Cette société commune est chargée de développer ces infrastructures de production et de distribution d'hydrogène renouvelable et d'ouvrir en Bretagne de nouvelles perspectives à cette filière », souligne Julien Chauvet, directeur Hydrogène France d'Engie Solutions et président d'HyGO. « Sur le site de Vannes, les véhicules usagers seront des bus, des bennes à ordures, des remorques frigorifiques, des taxis ou des VSL utilisées par les collectivités et les organismes publics. Les 200 kilos vont trouver preneurs au fur et à mesure », explique-t-il.

HyGO apporte une partie de l'investissement de 4,9 millions d'euros nécessaire à la mise en œuvre du projet. Soutenue par la Banque des Territoires, la solution développée à Vannes est également financée par l'Ademe à hauteur de 780.000 euros dans le cadre de l'appel à projets national « Écosystèmes de mobilité hydrogène ».

L'agence de la transition écologique accompagnera également les futurs acquéreurs de véhicules hydrogène utilisant cette station de recharge au titre d'une enveloppe globale de 992.000 euros, tout comme la Région qui prévoit d'y consacrer 500.000 euros.

Vitrine pour d'autres boucles d'hydrogène vert

Pour les acteurs institutionnels du Morbihan, ce projet de production d'hydrogène local vise à répondre aux enjeux de transition zéro carbone à l'échelle du territoire tout en mobilisant l'écosystème local. En 2017, le syndicat Morbihan Énergies avait installé un premier électrolyseur alimenté à partir de panneaux photovoltaïques afin de ravitailler un véhicule hydrogène acquis pour l'occasion. Plus largement, le projet Hydrogène Morbihan fait partie des cinq premiers projets retenus par le premier appel à projets de la Région Bretagne intitulé « boucles territoriales hydrogène renouvelable » et lancé en 2020. Subventionné à hauteur de 35.000 à 45.000 euros par projets, il vise à amorcer des usages liés à l'hydrogène vert sur l'ensemble du territoire breton, notamment dans le domaine des mobilités.

En s'appuyant sur la station qui va ouvrir à Vannes, Hydrogène Morbihan étudie le déploiement d'un maillage de distribution à l'échelle plus large du département et définit un modèle de réseaux de multiples stations territoriales (dites stations « déportées »).

Pour Julien Chauvet, la future station du site Michelin fera effectivement office de vitrine. Engies Solutions compte pour sa part investir dans d'autres sites bretons avec un prochain projet dans une autre métropole.

« Nous portons une démarche collaborative », assure le président d'HyGO. « Notre objectif est de déployer des infrastructures de mobilité hydrogène afin de favoriser les usages sur le territoire et dans le Grand Ouest au service des industriels et du public. Avec leur façade maritime et la présence d'une agriculture et d'un secteur agroalimentaire qui s'oriente vers l'alimentation saine, la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie présentent des enjeux similaires », détaille-t-il. D'ici à 2024, une vingtaine de stations devraient être ouvertes sur les trois régions.