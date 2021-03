LivingPackets veut faire de ses box un produit passe-partout

Dès le premier mars, Nantais et Parisiens pourront découvrir The Box en avant-première chez une poignée de commerçants sélectionnés, affiliés à des points de dépôt. A travers ce test et cette campagne de communication relayée par M6, LivingPackets veut mettre le grand public dans la boucle. C'est l'une des clés de la réussite de ce concept d'emballage connecté, intelligent et recyclable imaginé par la startup nantaise pour « révolutionner l'expérience utilisateur, sécuriser les livraisons et réduire l'impact des déchets d'emballages sur l'environnement. »

Disponible en deux versions de 2 litres (pliable) ou de 32 litres, The Box intègre désormais un écran de 7,8 pouces, un mécanisme de calage, un verrou mécano-électronique qui permet un déverrouillage de l'emballage uniquement par le destinataire via une application mobile, une caméra, permettant de vérifier le contenu, et d'un GPS embarqué, garantissant un suivi en temps réel du colis... Un dispositif affiné depuis 2019 avec le concours de C-Discount, Orange, Chronopost... dont les tests ont permis d'ajuster les fonctionnalités, de renforcer la sécurité, la solidité et la robustesse d'un matériel technologique promis à un...