BMW Série 3 : l'hybridation pour encore plus de conduite premium

Même si BMW est aujourd'hui une marque dont la gamme SUV, et notamment les coupés, font les beaux jours des ventes (et des profits), la marque premium allemande n'a pas pour autant abandonné les fondamentaux de sa gamme de berlines... Parmi lesquels, la Série 3, véritable pilier du BMW historique, ici dans sa septième génération.

Des lignes plus élégantes

Un peu plus longue que la génération précédente, la Série 3 a affiné ses lignes pour gagner en élégance mais également en dynamisme. La calandre est plus étroite et beaucoup moins verticale également. La signature lumineuse est également plus étirée... La finesse de cette nouvelle robe accentue cette impression d'aérodynamisme, et tranche nettement avec la grandiloquence des derniers SUV de la marque premium...

A l'intérieur, il n'est plus question de finesse: même si elle garde un haut niveau de standing la planche de bord reste néanmoins massive. Le design manque de modernité dans son aspect extérieur car la planche de bord est résolument technologique. Elle se soulage d'une batteries de boutons et gagne en intuitivité. Le menu de l'écran tactile paraît très sophistiqué, mais la prise en main est assez rapide.

Un moteur hybride très efficient

Côté motorisation, notre version 330e offre une excellente motorisation hybride. Cette technologie donne encore plus de réactivité et de couple au moteur, tout en modérant drastiquement sa consommation de carburant. A comparer avec sa grille tarifaire qui démarre à 51.800 euros, la Série 3 se positionne sur un barème très compétitif au regard des économies de carburant à long terme et des valeurs résiduelles inhérentes à la marque BMW.

La nouvelle Série 3 a redonné de la fraîcheur à ce segment face à un marché totalement trusté par les SUV. Son design séduisant et ses performances sur route en font un excellent candidat pour qui veut une voiture polyvalente premium. En ville, toutefois, elle entre désormais dans des mensurations plus contraignantes avec ses 4,67 mètres de long, soit plus grand qu'un Peugeot 3008. Il n'empêche que la Série 3 n'est pas prête à céder son titre de voiture de référence du segment, et elle s'en donne les moyens...