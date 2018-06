eGolf : Volkswagen tire à blanc dans le 100% électrique

Si vous habitez Paris, vous en avez sûrement croisé. En février dernier, Volkswagen a remporté l'appel d'offre de la préfecture de police de Paris pour équiper les policiers municipaux de voitures électriques. Il s'agit pour l'heure d'une phase expérimentale. Il n'empêche, la eGolf a doublé la Renault Zoé ou encore la Nissan Leaf, deux modèles pourtant bien installés dans le paysage de la voiture électrique.

Plus dynamique qu'une Zoé, mais moins autonome

Si cela peut paraître anecdotique, en réalité, les raisons qui ont conduit à cet arbitrage résument parfaitement les principales caractéristiques de la eGolf. Son premier avantage est le volume, même si l'écart n'est pas non plus exorbitant. Ainsi, l'allemande mesure 4,27 m pour un coffre de 341 litres, quand la française mesure 4,08 m pour un coffre de 338 l.

--

--

Mais c'est sur les performances que la eGolf a tenu la dragée haute puisqu'elle assure une vitesse allant jusqu'à 150 km/h et un 0 à 100 en 9,6 secondes, contre plus de 13 secondes pour la française.

De belles performances... Pour les besoins des interventions policières ! Pour les particuliers, la eGolf pêche sur son autonomie puisque celle-ci est de 300 km (normes NEDC) soit 100 km de moins que sa concurrente tricolore.

Autrement, la eGolf ressemble à une Golf classique : lignes austères, silhouette robuste et rectangulaire. La marque allemande a néanmoins assorti la signature lumineuse de reflets bleus pour l'ambiance électrique.

Prise en main laborieuse

La prise en main de l'eGolf reste néanmoins sophistiquée, voire même laborieuse. Cela manque d'intuitivité, dommage pour une voiture électrique censée incarner l'avenir. Autre déception, les différents modes de conduite qui déterminent l'efficacité de recharge de la voiture en freinage ou côte. Au-delà du fait que ces trois modes (dont un ne recharge rien du tout) sont compliqués à comprendre dans leurs implications, on constate qu'ils ne rechargent finalement qu'assez peu.

--

--

Pareil pour le retrait de la prise électrique. Ne trainez pas quand la voiture est déverrouillée car vous n'avez que quelques secondes pour retirer la prise électrique sinon celle-ci reste bloquée. Cela a l'air simple mais il faut le savoir, et le manuel n'est pas plus clair. Enfin, dernier point noir : son prix ! À 39.560 euros, la eGolf se place carrément au même niveau que l'i3, la 100% électrique chic de BMW.

À l'origine, la Golf n'a pas été conçue pour adopter une motorisation 100% électrique, rappelons-le. On sait néanmoins que Volkswagen a décidé de mettre le paquet (25 milliards d'euros) dans cette nouvelle technologie et il fait peu de doutes que les premiers modèles afficheront des performances autrement plus ambitieuses.