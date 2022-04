Maserati MC20 : la supercar italienne qui défie Ferrari

C'est le retour des supercars chez Maserati ! Près de six ans sans aucune nouveauté, la marque de luxe italienne revient avec un modèle ultra-exclusif, histoire de frapper un grand coup sur la table avant le lancement d'une nouvelle offensive produit. Le MC20 dont la production est limitée à 2.000 exemplaires par an positionne Maserati dans l'univers de la sportivité de très grand luxe. Un pari risqué en forme de test pour une marque en quête de renouvellement et qui a encore tout à prouver en matière de motorisation depuis qu'elle ne se fournit plus chez Ferrari.

Plus de sensualité, moins de Ferrari

Sur le design, la MC20 est conforme aux silhouettes classiques sur le segment des supercars: très élancée, centre de gravité très bas. Elle évite toutefois l'écueil d'une imitation des lignes agressives d'une Ferrari, pour au contraire miser sur la sensualité, comme l'exige la tradition masératesque. Cette calandre plongeante est également dans la droite ligne du style maison. Impossible de ne pas parler de l'ouverture en élytre des portières, attribut ultime de toute supercar qui se respecte. Une jolie réussite qui permet de renouveler un segment assez figé.

A l'intérieur, Maserati a joué dans la simplicité pour s'adapter à un espace contraint. On note surtout le confort de l'assise, un vrai "plus" pour ce genre de voiture très basse. Mais c'est le carbone qui accentue l'ambiance sportive. D'ailleurs, le châssis tout en carbone est le vrai "plus" de cette voiture qui gagne alors en légèreté sans rien perdre en robustesse.

La deuxième audace de la MC20, nous le disions, c'est sa motorisation. C'est ici que Maserati lance Nettuno, son moteur-maison, un V6 développant 630 chevaux et doté d'un puissant couple de 730 Nm. Cette fusée permet à la supercar de passer du 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes! Pour ajouter un peu d'émotion à la conduite, la MC20 ronronne encore plus fort avec ses différents modes sport.

En attendant l'électrique

Avec ces performances et le choix du tout carbone, Maserati se positionne dans le très haut du panier. La MC20 s'affiche au prix mirobolant de 220.000 euros auquel il faut ajouter 40.000 euros de malus écologique. Ce n'est pas ce qui semble arrêter les acheteurs puisque les carnets de commandes sont pleins pour les deux prochaines années. Une version cabriolet est attendue cette année. Mais surtout, une MC20 100% électrique doit également coiffer la gamme à terme. Il n'est toutefois pas dit que le surplus tarifaire compense la perte du malus écologique.