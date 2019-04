Cette cathédrale, nous la rebâtirons

Cette plaie béante au cœur de Paris, cicatrisera. C'est l'engagement du président de la République et l'espérance d'une immense partie de la population suite à la destruction partielle de Notre-Dame, symbole du patrimoine français. Pour l'heure, et si l'enquête se poursuit, les premières hypothèses relatives à la reconstruction ont été avancées. Bien sûr, et nous le savons tous, plusieurs années seront nécessaires, aidées en cela par la mobilisation de savoir-faire ancestraux, pour redonner tout son éclat à cette cathédrale.

A la différence des siècles passés au cours desquels la construction de cet édifice s'est réalisée à l'aide de techniques héritées des meilleurs bâtisseurs de cathédrales, notre XXIe siècle peut s'appuyer sur de nouvelles technologies qui pourraient faciliter la reconstruction de ce chef d'œuvre de l'architecture gothique.

Maquette numérique de Notre-Dame

Parmi l'éventail des technologies disponibles, le recours à la maquette numérique de l'édifice doit pouvoir apporter une aide précieuse aux architectes et aux artisans qui prépareront le futur chantier. A ce titre, le travail d'Andrew Tallon, ancien professeur d'art à l'Université de Vassar aux États-Unis, pourrait se révéler être une aide décisive. En 2015, il livrait au site du National Geographic(1) qu'il avait tenté de comprendre « ce qu'il y avait dans la tête des constructeurs de l'époque, comprendre comment se sont élevés ces bâtiments et comment ils se tiennent structurellement». C'est ainsi qu'en utilisant laser et appareil photo sphérique, il réussit à créer une carte ultra précise, et cela en 3D. Gageons que cette dernière permettra de se rappeler la localisation de chaque détail de la cathédrale avant ce triste jour de l'incendie.

A l'instar de la construction de nombre de bâtiments récents, la maquette numérique et son aboutissement, la maquette BIM (acronyme de « Building Information Model » en tant que représentation d'un bâtiment réalisée sur ordinateur en vue de l'analyser, de le contrôler et d'en simuler certains comportements), permettra de se représenter le moindre détail de la structure : détails des procédés d'assemblage, localisation des éléments de la charpente, équipements... Architectes, bureaux d'études, maîtres d'ouvrage, constructeurs, startups sont à présent familiers avec ce procédé numérique de construction et d'exploitation de bâtiments.

Recours à l'impression 3D

Bien sûr, les futurs travaux de restauration nécessiteront à coup sûr beaucoup de temps du fait qu'il faudra reconstituer à l'identique ou, pour le moins, s'approcher le plus fidèlement possible du modèle initial. Néanmoins, et pour certaines pièces essentielles non visibles, on pourra utilement avoir recours à l'impression 3D. Là encore, et pour l'industrie du bâtiment, quelques start-up se sont spécialisées sur ces sujets pour lesquels l'ordinateur pilote une imprimante capable de couler béton ou fibre de verre... Certains joyaux architecturaux mondiaux ont déjà bénéficié de ces nouveaux procédés de construction : Sagrada Familia(2) à Barcelone ou encore les monuments de Palmyre, en Syrie, détruits par Daesh(3).

Cathédrale connectée

Enfin, et au titre des nouvelles technologies au service du bâtiment, évoquons le recours aux objets connectés et aux capteurs. S'il existe déjà des solutions de béton connecté(4) qui permettent notamment de diffuser en temps réel des informations relatives à la structure du bâti, les objets connectés ont d'abord pour utilité de transmettre une multitude de données sur le bâtiment, et donc d'en améliorer sa construction et sa gestion technique au fil du temps.

En attendant que tout ou partie de ces procédés de construction qui embarquent ces nouvelles technologies soient mis en œuvre pour la rénovation de ce joyau qui appartient à notre Histoire, on se consolera en se remémorant la beauté des toits de Notre-Dame, en visionnant l'incroyable travail de création graphique des concepteurs du jeu vidéo d'Ubisoft, Assassin's Creed Unity(5), qui représente Paris à l'époque de la Révolution française(6). « ll y a aujourd'hui trois cent quarante-huit ans six mois et dix-neuf jours que les parisiens s'éveillèrent au bruit de toutes les cloches sonnant à grande volée dans la triple enceinte de la Cité, de l'Université et de la Ville. » écrivait Victor Hugo dans les premières lignes de son roman. Vivement que les cloches de Notre-Dame de Paris se remettent à sonner, avec ou sans technologies.

___

NOTES

___

