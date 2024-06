Secteur aérien : y a-t-il un copilote dans l'avion ?

De Clément Ader aux frères Wright, de Blériot à Mermoz, l'histoire de l'aviation se confond avec celle de notre modernité, de l'ouverture du monde et des échanges. En quelques années, à la fin du XIXe siècle, des ingénieurs pionniers ont doté l'humanité du pouvoir de défier l'air. Ce rêve a donné naissance à l'une des plus belles industries, dont la France a la chance de compter parmi les leaders mondiaux.

Après s'être relevé de la crise du Covid, qui aurait pu l'achever, le transport aérien va mieux que bien. Selon les chiffres dévoilés au sommet mondial de IATA (l'Association internationale du transport aérien) à Dubaï, 2024 sera une année record en nombre de voyageurs - presque 5 milliards ! - et en chiffre d'affaires - 1 000 milliards de dollars.

Le défi de la technologie

C'est une bonne nouvelle que le désir de voyager demeure. Mais c'est aussi une responsabilité collective pour l'industrie aéronautique qui doit accélérer sa transformation et ne pas se satisfaire de ne peser « que » 2 % à 3 % des émissions de CO2 (mais quand même 1 milliard de tonnes). Il est urgent de booster la production de carburants durables d'aviation, les SAF, biocarburants et e-fuels. Il faudra en incorporer au moins 5 % dans le kérosène à l'échelle mondiale d'ici 2030. Il faudra aussi réorganiser les chaînes de production pour renouveler les flottes avec des avions neufs moins émetteurs. Les carnets de commandes sont pleins, mais les capacités de production d'Airbus comme de Boeing atteignent leurs limites physiques.

Le deuxième défi est la technologie. L'intelligence artificielle annonce des gains de productivité et d'efficacité considérables dans l'aérien. Mais c'est surtout la révolution quantique qui va faire changer d'échelle cette industrie, nous explique Patrice Caine, le patron de Thales dans un grand entretien exclusif. Et les progrès seront vertigineux, dans le civil comme dans le militaire et le spatial.

Un avenir pas si lointain

Dans ce monde nouveau, il y aura toujours un copilote dans l'avion, mais il y a de fortes chances que ce soit une machine bien plus performante que l'homme. Et les enjeux se déplacent désormais vers l'espace, la nouvelle frontière de la guerre et de la paix. Alors que l'horloge de l'apocalypse a avancé de plusieurs minutes sur Terre, les désirs de conquête de la Lune puis de Mars nous projettent dans un avenir pas si lointain. Avec le vol d'Ariane 6 qui décollera de Kourou le 9 juillet, un nouvel espoir s'ouvre pour l'industrie spatiale européenne, après son match perdu contre Elon Musk et Space X.

Pour comprendre ces défis, que nos journalistes décryptent dans cette édition spéciale, nous vous donnons rendez-vous jeudi 13 juin à la Maison de la Mutualité pour la onzième édition du Paris Air Forum, le plus grand forum européen de l'aéronautique, de la défense et du spatial, dont le thème est cette année « Avenir et Performance ».