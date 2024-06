Transport aérien : la révolution verte... ou la mort

Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus, se plaît à le dire : « L'aviation vit sa quatrième révolution, celle de la décarbonation. » Après avoir fait décoller des appareils plus lourds que l'air, les avoir fait voler en sécurité et démocratisés (dans les pays les plus développés du moins), il faut désormais réduire drastiquement leurs émissions de CO2. Depuis trois ans, le secteur s'est fixé comme objectif d'atteindre le zéro émission nette en 2050. Un pari fou mais indispensable.

Pourquoi cette nécessité de décarboner ? À l'heure actuelle, le transport aérien représente 2 à 3 % des émissions de CO2 mondiales. Un chiffre qui semble faible - et derrière lequel le secteur s'est longtemps abrité sans le mettre en rapport avec l'utilité sociale ou le nombre de passagers uniques mais qui représente tout de même un milliard de tonnes de CO2 par an selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Un trafic multiplié par deux d'ici 2040

En l'état, un tel effort de réduction des émissions peut déjà apparaître comme utopique. Mais lorsque l'on considère la croissance structurelle du transport aérien, cela semble quasiment mission impossible. Après la parenthèse du Covid, le trafic a repris son inexorable marche en avant et avec lui ses émissions. L'Association internationale du transport aérien (Iata), la plus importante du secteur avec 320 compagnies aériennes membres, prévoit un trafic multiplié par deux d'ici 2040 avec près de 8 milliards de passagers, tandis que les constructeurs Airbus et Boeing tablent sur un doublement du nombre d'avions.

C'est donc bien une révolution dont le transport aérien a besoin. Lors d'une de ses premières sorties dédiées à l'aviation fin mai, le nouveau ministre des Transports, Patrice Vergriete, n'a pas dit autre chose : « Il faut accélérer sur la décarbonation. C'est un secteur qui doit énormément progresser en la matière, se révolutionner même. Les enjeux de transition écologique, de transition énergétique et d'innovation dans les quinze années qui viennent sont absolument considérables. »

Toute la question est de savoir comment atteindre ce zéro émission nette. Dans cette équation à plusieurs inconnues, les carburants d'aviation durables (SAF) apparaissent comme le facteur clef. Selon la feuille de route définie par l'Iata, ils doivent fournir quasiment les deux tiers de l'effort de décarbonation en remplaçant 80 à 90 % du kérosène d'ici 2050.

Les SAF boudées par les pétroliers

Cela nécessite une montée en puissance drastique de la production mondiale : 24 millions de tonnes de SAF par an dès 2030, 100 millions avant 2040 et 400 millions d'ici 2050. Or, elle ne sera que de 1,5 million en 2024. C'est six fois plus qu'il y a deux ans, mais cela reste une goutte d'eau dans un océan de kérosène dont 300 millions de tonnes seront consommées cette année, un record absolu. Il y a donc urgence à changer d'échelle.

Actuellement, les SAF sont produits à partir de la biomasse, une ressource par nature limitée. D'où un risque de conflits d'usage avec d'autres applications (biogaz, biodiesel, etc.). Le problème se posera aussi pour les carburants de synthèse qui représenteront à terme la majeure partie de la production. Ils vont nécessiter de l'électricité décarbonée, de l'hydrogène vert et même du CO2 en quantité, des ressources de plus en plus convoitées par tous les secteurs de l'industrie et du transport. Selon l'Académie de l'air et de l'espace, l'aviation européenne aura besoin de 650 TWh/an d'électricité décarbonée pour répondre à ses besoins en 2050, soit 10 % de la consommation électrique estimée de l'UE à cette date.

Et l'aviation ne pèse pas bien lourd dans l'équation. Selon l'Iata, les SAF ne représenteront que 6 % de la production mondiale de carburants durables cette année, là où il faudrait 25 à 30 %. Les compagnies aériennes ont bien du mal à susciter l'intérêt des grands pétroliers comme le laisse entendre Patrice Vergriete : « Je crois savoir qu'un certain nombre d'entre vous ont pris des contacts avec des industriels capables de produire des SAF et qu'il a été répondu gentiment que ce n'était pas la priorité. Je peux même citer des grands patrons qui ont répondu ça. »

28 millions de tonnes en 2050

C'est sans doute en Europe que l'écart entre les besoins et la production est le plus prégnant. Selon l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), les aéroports de l'UE auront besoin de 2,3 millions de tonnes de SAF en 2030, mais les projections montrent que la production locale ne devrait permettre de couvrir que 10% de ces besoins. Et pour atteindre les 28 millions de tonnes nécessaires en 2050, il faudrait construire entre 100 et 250 nouvelles unités de production. Prix de l'énergie compris, cela implique d'investir 1 000 milliards d'euros sur la période selon Michel Wachenheim, président de l'Académie de l'air et de l'espace et ancien directeur général de l'aviation civile.

Reconnaissant les limites de l'approche réglementaire européenne, qui a instauré des obligations d'incorporation de SAF dans le kérosène là où les États-Unis ont stimulé la production à coups d'incitations financières, Patrice Vergriete assure vouloir aller plus loin : « C'est sans doute maintenant à l'Union européenne, à la France de venir aussi sur le cadre économique de la régulation. Nous avons peut-être tardé en Europe - pas en France - à être à la hauteur. C'est un sujet qui doit être sur la table à l'échelle européenne et vous pouvez compter sur la France pour le mettre à l'agenda. »

Le ministre mentionne ainsi l'investissement public de 200 millions d'euros dans un appel à projets pour lancer la production de carburant de synthèse en France, annoncé par Emmanuel Macron l'an dernier au salon du Bourget. Un effort qui avait été jugé nécessaire mais pas suffisant par l'aérien français, qui pointe autant le manque de disponibilité que le coût excessif des SAF, trois à cinq fois plus chers que le kérosène. Un surcoût loin d'être négligeable comme l'avait souligné l'an dernier Anne Rigail, directrice générale d'Air France, lors du Paris Air Forum : « 1 % de carburants d'aviation durables, c'est 100 millions d'euros, 10 % c'est plus d'un milliard ». Et ce, avec d'importantes disparités d'un continent à l'autre. Selon la patronne d'Air France, il est ainsi possible de trouver une tonne de SAF à 2 000 euros aux États-Unis contre 4 500 euros en France.

Le retour de l'hypothèse hydrogène ?

La trajectoire vers le zéro émission reste donc incertaine. D'où la nécessité de jouer sur tous les leviers : l'optimisation des opérations, la capture de CO2, la compensation et surtout le renouvellement des flottes. Historiquement, chaque nouvelle génération d'avion permet de gagner 20 % de consommation de carburant par rapport à la précédente. C'est le cas avec les avions entrés en service à partir des années 2010, qui ne représentent encore qu'un quart de la flotte mondiale. Et cela devrait être aussi le cas de la génération suivante, attendue à l'horizon 2035 avec des ruptures technologiques potentielles. « Et pourquoi pas, à terme, la question de l'avion à hydrogène ? », évoque ainsi Patrice Vergriete, qui refuse toute approche dogmatique en la matière. « Nous sommes dans un monde incertain. Personne n'est capable de répondre à cette question, mais il faut au moins essayer de l'envisager [...] Sur l'évolution des technologies, l'aviation est probablement l'un des secteurs où il y a aussi le plus d'incertitudes », juge le ministre.

En attendant que ces solutions prennent leur pleine mesure, l'horloge tourne, les émissions carbone ne faisant que s'accumuler. D'où la nécessité pour certains d'en passer par une limitation de la croissance, voire une réduction du nombre de vols au moins de façon temporaire. Sur ce point, contrastant quelque peu avec son prédécesseur, Patrice Vergriete s'est voulu intransigeant : « Continuer à se déplacer, c'est une garantie d'ouverture d'esprit. Et on a terriblement besoin d'ouverture d'esprit. Je suis profondément contre cette idée qu'il faudrait renoncer à la mobilité. Un monde dans lequel on renoncerait à la mobilité est un monde dangereux. Je me réjouis que l'on puisse continuer à découvrir d'autres cultures, d'autres territoires, que ce ne soit pas contingenté. »