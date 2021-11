Les Héritières Ep2 – Alessandra Sublet est l’invitée de Sophie Iborra dans le podcast Women For Future by La Tribune

Trop souvent et trop longtemps limitées aux rôles de potiches et de belles plantes, les femmes sont de plus en plus nombreuses à s’imposer dans le fameux PAF (Paysage Audiovisuel Français ). Elles sont journalistes, animatrices, productrices et même présidentes de groupe ou de chaines de télévision et de radio. Peu à peu, elles prennent leur place dans les organigrammes, s’affichent en « prime time » et donnent le tempo au rythme des audiences records de certains programmes.