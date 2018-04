Baisse du chômage, oui... mais à quel prix ?

L'année 2018 débute avec une baisse du chômage en demi-teinte. Les chiffres publiés ce mercredi par Pôle emploi annoncent 32.100 chômeurs en catégorie A en moins au premier trimestre 2018. Cette baisse modeste mais continue s'illustre néanmoins par une hausse des emplois précaires avec au premier chef : les emplois courts. Le 27 avril, le projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », qui englobe les réformes de l'assurance-chômage, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, sera présenté en Conseil des ministres. Porté par Muriel Pénicaud, ce projet de loi a pour but de permettre aux actifs de « choisir leur avenir, plutôt que de le subir ».

À qui attribuer cette baisse du chômage et quel est son prix ?

Pour en débattre, nous recevons Stéphanie Villers, économiste au groupe de protection sociale Humanis, Élie COHEN économiste et directeur de recherche au CNRS et Sabina Issehnane, économiste atterrée - Centre d'études de l'emploi et du travail.