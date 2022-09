Grande-Bretagne : dissolution d'un Empire

Entre 1765 et 1938, la Grande-Bretagne aurait subtilisé 45.000 milliards de dollars à l'Inde, selon les calculs de l'historienne Utsa Patnaik. La puissance colonisatrice put imposer un monopole absolu sur le commerce du sous-continent par l'entremise de la Compagnie des Indes orientales (East India Co.) dont les attributions consistaient à acheter leurs marchandises aux Indiens avec leur propre argent grâce à un ingénieux subterfuge.

En effet, tandis que - préalablement à l'instauration de cette obligation en 1765 -, la Grande-Bretagne s'acquittait des biens indiens en les réglant de manière traditionnelle pour l'époque, c'est-à-dire principalement contre de l'argent-métal. East India entreprit de consacrer le tiers des recettes résultant de ses taxes imposées au peuple indien à l'achat de l'ensemble de sa riche production qui allait du textile au riz en passant par le bois. Autrement dit, le colonisateur recyclait une partie de ces impôts en réglant ses emplettes aux paysans et aux travailleurs indiens avec leurs deniers, qui plus est avec la perfidie qu'on lui connaît, car les colonisés n'y voyaient que du feu puisque l'organisme qui les taxait n'était évidemment pas celui qui achetait leurs biens.

Parasitisme économique !

La Grande-Bretagne profita même doublement de ce parasitage puisque ses excédents, en fer par exemple, furent ré exportés par ses soins vers le reste de l'Europe au prix fort, lui permettant ainsi de financer sa propre croissance et industrialisation. La fin du monopole de la East India Co. vers 1847 ne devait pas pour autant aboutir à l'enrichissement de l'Inde, car les exportateurs de ce pays n'eurent l'autorisation de se faire payer que par l'entremise de papiers-valeurs (Council Bills) lesquels ne pouvaient être émis que par la Trésorerie de la Couronne. Les producteurs indiens avaient certes dès cette période le droit de vendre leurs marchandises à d'autres pays, mais ceux-ci ne pouvaient régler qu'avec une monnaie qu'ils étaient contraints de se procurer à Londres en échange d'or et d'argent-métal.

En outre, les commerçants indiens étaient payés - non en Council Bills - mais en Roupies... celles-là mêmes qui leur avait été prélevées en guise d'impôts, car c'était évidemment Londres qui conservait les métaux précieux. Comme les richesses indiennes étaient détournées par la Grande-Bretagne, l'Inde était largement endettée vis-à-vis de la puissance colonisatrice alors que - en réalité - elle était largement en excédent commercial du fait des flux massifs de produits qu'elle exportait. Non contente de spolier la population indienne, la Grande-Bretagne l'asservissait donc en outre par la dette.

L'impact de la mort d'Elizabeth II

Des siècles de pauvreté et de misère auraient pu être épargnés aux Indiens si leur pays avait été en mesure de réinvestir le produit de ses richesses sur son propre développement, plutôt que de financer la Révolution industrielle et accessoirement les guerres britanniques qui ne purent prospérer que par la grâce de ce pillage systématique de tout un sous-continent exploité sans aucun scrupule. L'étude d'Utsa Patnaik montre sans équivoque que ces 45.000 milliards (qui représentent près de 20 fois le PIB annuel de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui !) ont autorisé la prospérité de la puissance occupante.

D'une manière générale, ce sont les 14 pays du Commonwealth, ceux qui l'ont quitté et ceux qui n'y ont jamais adhéré après le départ du colonisateur qui ont développé la Grande-Bretagne - et non l'inverse. À cet égard, la mort d'Elizabeth II aura de profondes répercussions sur un système qui implose d'ores et déjà avec la Barbade qui a son Chef d'Etat depuis l'an dernier, la Jamaïque qui souhaite devenir une république, les Bahamas qui songent à une formule de ce type.

Et d'autres suivront qui sont également sur le point de demander des réparations substantielles à une nation où règne encore la féodalité et où la Première ministre actuelle ne l'est que par la légitimité de 80.000 votants.

______

(*) Michel Santi est macro-économiste, spécialiste des marchés financiers et des banques centrales. Il est fondateur et directeur général d'Art Trading & Finance.

Il vient de publier « Fauteuil 37 » préfacé par Edgar Morin. Il est également l'auteur d'un nouvel ouvrage : « Le testament d'un économiste désabusé ».

