Grèves : les fonctionnaires ont-ils raison de se plaindre ?

Jeudi 22 mars, des manifestants s'opposent à la remise en cause des droits concernant le travail, la santé et les retraites. Ainsi, les cortèges se composent des salariés du privé, des stables ou des précarisés, des chômeurs, des seniors mais aussi des étudiants. À leurs côtés, les fonctionnaires protestent contre le retard des mesures visant à améliorer leur rémunération, contre la compensation inexistante de la hausse de la CSG (qui fut promise par le gouvernement bien qu'ils ne cotisent pas à l'assurance-chômage), contre le retour du jour de carence et enfin, en réaction à l'annonce d'Édouard Philippe d'une volonté « d'assouplissement » de leur statut. Destruction de « l'État social » pour certains, suppression justifiée de « privilèges » pour d'autres, les protestations des fonctionnaires sont-elles légitimes ?

Nous recevons ce soir, le secrétaire général de la fédération CGT des Services publics, Baptiste Talbot, la porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée Nationale, Aurore Bergé ainsi que l'économiste et directeur général de Coe-Rexecode, Denis Ferrand.