L'IA générative va être au cœur de la réinvention de très nombreux métiers

Ollie Forsyth résume très bien l'enjeu de l'IA générative en rappelant que l'intelligence artificielle (IA) est un terme général qui fait référence à toute technologie capable d'un comportement intelligent. Cela peut inclure un large éventail de technologies, allant de simples algorithmes capables de trier des données à des systèmes plus avancés capables d'imiter des processus de pensée de type humain.

Dans ce contexte, l'IA Generative (Gen-AI) est un type spécifique d'IA qui se concentre sur la génération de nouveaux contenus, tels que du texte, des images ou de la musique en apprenant à partir d'un grand ensemble de données d'exemples et en utilisant ces connaissances pour générer de nouvelles données similaires aux exemples de l'ensemble de données de formation. Cela se fait à l'aide d'un type d'algorithme d'apprentissage automatique appelé modèle génératif.

Ollie Forsyth classe les types de modèles génératifs de trois façons :

les réseaux antagonistes génératifs (GAN),

les auto-encodeurs variationnels (VAE)

les modèles autorégressifs.

La Gen IA a le potentiel de résoudre de nombreux problèmes importants et va créer des opportunités de business dans de très nombreux domaines, notamment sur les industries créatives. Par exemple :

La Gen-AI peut être utilisée pour créer de nouveaux contenus, tels que de la musique ou des images, qui peuvent être utilisés à diverses fins, telles que fournir aux créatifs plus de flexibilité et d'imagination.

La Gen-AI peut être utilisée pour améliorer les algorithmes d'apprentissage automatique en générant de nouvelles données d'apprentissage.

La Gen-AI va améliorer le travail des créatifs en permettant de créer un contenu plus personnalisé et unique, ou de générer de nouvelles idées et concepts qui n'auraient peut-être pas été possibles sans l'utilisation de l'IA.

Gen-AI est un domaine de recherche et de développement. Par exemple :

Gen-AI peut créer de nouveaux contenus.

o L'un des principaux avantages de Gen-AI est sa capacité à générer de nouveaux contenus, tels que du texte, des images ou de la musique.

o Cela peut être utilisé pour créer de nouveaux arts, de la musique et d'autres formes d'expression créative, et pour générer des données pour la formation de modèles d'apprentissage automatique.

Gen-AI peut améliorer l'efficacité et la productivité.

o En automatisant la génération de contenu, Gen-AI peut aider à gagner du temps et à réduire le besoin de travail manuel.

o Cela peut améliorer l'efficacité et la productivité dans une variété de domaines, du journalisme et de la création de contenu à l'annotation et à l'analyse des données.

Gen-AI peut améliorer la qualité du contenu généré.

o Avec les progrès de l'apprentissage automatique et du traitement du langage naturel, Gen-AI devient de plus en plus sophistiqué et capable de générer un contenu de haute qualité difficile à distinguer pour les humains du contenu réel.

Gen-AI peut identifier les tendances émergentes et de repérer les opportunités avant qu'elles ne deviennent courantes. Cela pourrait donner par exemple aux commerçants un avantage significatif sur leurs concurrents et entraîner une augmentation des bénéfices.

Les modèles génératifs sont utilisés dans une variété d'applications, y compris la génération d'images, le traitement du langage naturel et la génération de musique. Ils sont particulièrement utiles pour les tâches où il est difficile ou coûteux de générer manuellement de nouvelles données, comme dans le cas de la création de nouvelles conceptions de produits ou de la génération d'un discours réaliste.

ChatGPT (Generative Pretrained Transformer 3) est le meilleur exemple de Gn-AI

Contrairement à un simple assistant vocal comme Siri, ChatGPT est construit sur ce qu'on appelle un LLM (Large Language Model). Ces réseaux de neurones sont formés sur d'énormes quantités d'informations provenant d'Internet pour un apprentissage en profondeur.

Le modèle derrière ChatGPT a été formé sur toutes sortes de contenus Web, y compris les sites Web, les livres, les médias sociaux, les articles de presse, etc., tous affinés dans le modèle linguistique à la fois par l'apprentissage supervisé et le RLHF (Reinforcement Learning From Human Feedback).

GPT-3 et GPT-4 sont des modèles d'IA de traitement du langage de pointe développés par OpenAI. Ils sont capables de générer du texte de type humain et disposent d'un large éventail d'applications, notamment la traduction linguistique, la modélisation linguistique et la génération de texte pour des applications telles que les chatbots. GPT-3 est l'un des modèles d'IA de traitement du langage les plus puissants avec 175 milliards de paramètres.

En plus d'utiliser GPT-4 pour construire des phrases et de la prose en fonction du texte qu'il a étudié, Auto-GPT est capable de naviguer sur Internet et d'inclure les informations qu'il y trouve dans ses calculs et sa sortie. Auto-GPT peut aussi être utilisé pour s'améliorer. Il peut créer, évaluer, réviser et tester des mises à jour de son propre code qui peuvent potentiellement le rendre plus performant et efficace.

Plus concrètement, voici les principaux exemples d'applications de ChatGPT :

Itinéraires de voyage :

o ChatGPT peut proposer ses recommandations de voyage qui est comparables à celles produites par un conseiller avec des années d'expérience. ChatGPT fournit des réponses convaincantes à des questions telles que "Quel est le meilleur hôtel de luxe à Paris ?". Mais il manque la nuance qui vient du lien personnel qu'un conseiller entretient avec son client.

Rédaction d'articles :

o ChatGPT compose la structure de l'article et génère des idées et en crée les grandes lignes. ChatGPT est capable d'apprendre en mobilisant une infinité de sources du web : forums de discussion, sites d'information, livres, réseaux sociaux, encyclopédies, etc.

o ChatGPT permet de créer du contenu plus rapidement et plus efficacement et de générer des brouillons d'articles ou d'histoires. Cela peut faire gagner du temps et permettre aux créatifs de se concentrer sur les aspects les plus importants de leur travail.

Écriture de code :

o ChatGPT crée des applications sans une intervention humaine. ChatGPT peut également découvrir les erreurs dans le code qui ne fonctionne pas. Trouver ces erreurs peut être à la fois difficile et fastidieux pour les développeurs.

Gestion de projet :

o ChatGPT est capable de générer des plannings adaptés à la portée de projets de construction simples. Par exemple, des universitaires de l'Université de New York à Abu Dhabi ont fourni à l'IA un plan d'étage, une liste de tâches et un énoncé de portée. Ils ont découvert que, même s'il n'était pas parfait, ChatGPT était en mesure d'aider à la gestion et à la réalisation de projet.

Exemple d'applications de ChatGPT pour faire gagner du temps :.

Organisation à domicile

o ChatGPT peut recommander des solutions de rangement pour maximiser notre espace. Cela permettra d'économiser de l'argent en évitant les achats inutiles d'articles qui pourraient ne pas répondre à nos besoins.

Amélioration de l'habitat

o Avec ChatGPT, on pourra accéder à des guides étape par étape et à des tutoriels de bricolage pour divers projets de rénovation domiciliaire. Le modèle d'IA peut également aider à identifier les bons outils et matériaux pour son projet, en nous assurant d'avoir tout ce dont on a besoin avant de commencer.

Santé et bien-être

o ChatGPT peut proposer des séances d'entraînement adaptées à son style de vie et à ses préférences.

o Il peut également suggérer des habitudes de soins personnels et des pratiques de pleine conscience pour aider à réduire le stress, améliorer la concentration et améliorer son humeur générale.

Divertissement et loisirs

o ChatGPT peut proposer diverses formes de divertissement pour nous aider à à se détendre.

o ChatGPT peut suggérer de nouveaux passe-temps ou des projets créatifs qui correspondent à vos intérêts et offrir des conseils étape par étape pour nous aider à démarrer. En explorant de nouvelles activités et intérêts, on découvrira peut-être de nouvelles passions et perspectives qui pourront enrichir notre vie personnelle et professionnelle.

Planification de voyage

o ChatGPT peut nous aider à trouver des expériences de voyage virtuelles, à créer des itinéraires instantanés et à suggérer des visites ou des activités pour nous aider à satisfaire son envie de voyager tout en restant en sécurité chez soi .

o ChatGPT peut également nous aider à planifier un séjour, où on pourra explorer la région et profiter des attractions, restaurants et activités à proximité. Il peut suggérer des ressources liées aux voyages, telles que des blogs et des sites Web de voyage, pour nous aider à rester informé des restrictions de voyage, des mesures de sécurité et d'autres informations importantes.

Un autre exemple de ChatGPT est de permettre aux constructeurs automobiles de faciliter l'achat de voitures avec la fourniture d'un service client via des conversations de chatbot générées par l'IA. Fiat Chrysler, par exemple, utilise ChatGPT pour créer des publicités pour ses véhicules qui sont à la fois personnalisées et attrayantes. L'algorithme ChatGPT produit des publicités en analysant les données des campagnes précédentes, puis en les adaptant à des acheteurs spécifiques sans intervention humaine. Cela permet à Fiat de cibler différents types de clients avec des publicités plus détaillées tout en économisant du temps et de l'argent sur leur production.

Notons aussi que la réussite de toutes ces applications passe par la formulation sans ambiguïté de la question posée à ChatGPT. Les usagers de ChatGPT devront donc devenir des « problématiciens ». En paraphrasant Boileau : Ce que l'on énonce clairement, ChatGPT peut donner une réponse avec les mots...

Pour résumer, Google est le moteur de recherche de référence. ChatGPT sera probablement le futur moteur de trouvage.