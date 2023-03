Surfant sur la vague ChatGPT, les Gafam misent gros sur l’intelligence artificielle générative

Suite au tourbillon médiatique généré par les logiciels de création d'images comme Dall-E et Midjourney, puis par le chatbot ChatGPT, les géants technologiques américains mettent la main au portefeuille pour s'assurer une position dominante sur ce marché en plein essor, qui promet déjà de révolutionner l'économie.

Investissements tous azimuts dans divers projets, rachat des jeunes pousses les plus prometteuses du secteur, recrutement de talents... Malgré la période de vache maigre, ces entreprises ne regardent pas à la dépense, soucieuses de ne pas se laisser distancer par leurs concurrentes ou par de nouveaux entrants.

Ruée vers l'or de l'IA générative

En janvier, Microsoft a investi la somme vertigineuse de 10 milliards de dollars dans OpenAI, l'organisation derrière ChatGPT, portant son investissement total à 13 milliards et la valorisation estimée d'OpenAI (qui n'est pas cotée en bourse) à 29 milliards. De son côté, Amazon Web Services (AWS), la division d'Amazon consacrée à l'informatique en nuage, a forgé un partenariat avec Hugging Face, une jeune pousse de l'intelligence artificielle, pour rendre l'IA générative moins coûteuse et plus efficace.

Google a lancé son propre chatbot rival de ChatGPT, Bard, et investi 300 millions de dollars dans Anthropic, une jeune pousse de l'intelligence artificielle générative lancée par des anciens d'OpenAI. Salesforce a intégré le chatbot d'OpenAI à ses produits (tout comme Microsoft) et créé un fonds d'investissement de 250 millions de dollars spécialisé dans les jeunes pousses de l'IA générative. Mark Zuckerberg a également monté une nouvelle équipe au sein de Meta chargée d'intégrer l'intelligence artificielle générative aux produits de l'entreprise, par exemple pour améliorer le ciblage publicitaire ou encore générer automatiquement une campagne de publicité en fonction des objectifs de l'annonceur.

Ces entreprises investissent déjà depuis plusieurs années d'importantes ressources dans l'intelligence artificielle. PitchBook, une base de données qui répertorie les investissements en capital-risque, estime ainsi qu'un cinquième des investissements et acquisitions réalisés par les Gafam depuis 2019 a été consacré à cette technologie. Zeta Alpha, une entreprise qui suit la recherche effectuée en intelligence artificielle, note pour sa part qu'entre 2020 et 2022, Alphabet, Microsoft et Meta ont respectivement publié 9 000, 8 000 et 4 000 papiers de recherche sur le sujet.

Mais depuis le buzz généré par l'intelligence artificielle générative en 2022, difficile de ne pas constater une volonté active de ces sociétés de se poser rapidement en leaders sur ce nouveau segment, à l'heure où les investissements explosent. Pour l'heure, en 2023, les startups de l'IA générative ont en effet reçu deux milliards de dollars de la part des investisseurs : c'est déjà plus que sur toute l'année 2022 (1,37 milliard), qui avait pourtant été supérieure à elle seule aux cinq précédentes.

Lors de la dernière annonce des résultats trimestriels de son entreprise, Mark Zuckerberg a ainsi fait davantage référence à l'IA générative qu'au métavers, qui était pourtant jusqu'à présent devenu la grande marotte de sa société. Et les géants de l'informatique en nuage que sont Amazon, Google et Microsoft s'efforcent de mettre en avant leurs nouvelles fonctionnalités autour de l'IA générative pour vanter les mérites de leurs clouds respectifs.

Redynamiser un marché du cloud en berne

Microsoft a ainsi rendu la technologie d'OpenAI accessible à ses clients via le cloud Azure, tandis qu'à travers des partenariats avec les sociétés Cohere et Anthropic, AWS donne accès à une bibliothèque de plus de 30 modèles de langages différents. Google, quant à lui, offre pour 250 000 dollars de puissance informatique gratuite la première année aux jeunes pousses de l'intelligence artificielle, et a récemment annoncé que Pathways Language Model, l'un de ses plus gros programmes autour de l'IA, serait bientôt commercialisé via son cloud aux développeurs. Ceux-ci pourront notamment s'en servir pour créer des chatbots sur-mesure ou des outils pour résumer automatiquement un texte ou une page web.

Outre le fait de s'assurer une position dominante sur le marché de l'IA générative, cette offensive vient redynamiser un secteur devenu clef pour ces trois entreprises, et actuellement soumis à une croissance en berne. Les analystes estiment ainsi que les taux de croissance combinés des divisions cloud de ces trois entreprises s'élèveront à un total de 18% cette année, soit moins de la moitié de la croissance de l'année écoulée.

AWS, le leader du marché, a vu ses ventes augmenter de 20% au premier trimestre, chiffre qui, s'il demeure respectable, est le plus faible jamais enregistré. Des licenciements doivent bientôt être annoncés. Satya Nadella, le patron de Microsoft, qui talonne AWS, a de son côté prévenu les investisseurs que sa division cloud connaissait un ralentissement alors que ses clients s'efforcent d'économiser de l'argent.

Un changement de plateforme

Pour Brian Schechter, associé chez Primary Venture Partners, un fonds d'investissement en capital-risque new-yorkais, ChatGPT introduit un changement de plateforme, c'est-à-dire une transformation profonde de la façon dont les produits technologiques sont construits et utilisés. Une révolution comparable à l'avènement du cloud, du smartphone, et même de l'internet.

« L'écosystème ChatGPT plugin, qui vient d'être lancé, constitue l'App Store de ChatGPT, susceptible d'entraîner une vague de nouvelles applications pour les entreprises », prédit il. « De nombreux outils vont permettre d'accroître la productivité, en particulier lorsqu'il s'agit de naviguer parmi d'immenses quantités de textes. Cela concerne aussi bien l'écriture de code (où GitHub Co-pilot peut effectuer environ 40% du travail) que le service client, où l'IA aide les agents à traiter les requêtes, en passant par la vente et le marketing, où elle permet de générer des contenus. »

Pour Sylvain Harault, Senior Director Solutions Consulting chez Pega, société qui aide les entreprises à réussir leur transformation digitale, l'IA générative va permettre aux commerciaux humains de s'appuyer sur une large base de connaissances dont disposaient déjà les entreprises, mais qui demeurait difficilement exploitable et va désormais devenir immédiatement accessible.

« Mettons que je travaille dans l'assurance et qu'un client me demande l'assurance automobile la mieux adaptée à son profil. L'IA générative va permettre de sonder tous les documents dont dispose mon entreprise à ce sujet et, sur la base de l'interaction que j'ai eue avec le client, de me faire une fiche synthétique sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer pour faire mon offre finale. »

Qui seront les principaux bénéficiaires de l'IA générative ?

Grâce à leur domination sur le cloud, qui leur assure la puissance nécessaire pour faire tourner des algorithmes d'IA générative très gourmands en ressources informatiques (pour entraîner ChatGPT, pas moins de 10 000 GPUs de Nvidia ont été nécessaires, utilisées sur plusieurs semaines), ainsi qu'à leur excellence dans l'intelligence artificielle, fruit d'années de recherche et de capacités financières leur permettant de recruter les meilleurs talents au monde, Amazon, Microsoft et Google sont parfaitement positionnés pour tirer les bénéfices de ce changement de paradigme.

Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y ait pas de place pour les nouveaux entrants.

« Le coût nécessaire pour entraîner les modèles d'IA générative est certes prohibitif et hors de portée des jeunes pousses, mais le fait d'utiliser ces algorithmes ne l'est pas. Il est donc probable que l'on voit se mettre en place un écosystème où les géants technologiques entraînent ces modèles et les rendent disponibles sous forme de licences et d'interfaces de programmation d'applications et où les jeunes pousses, qui sont plus dynamiques et plus aptes à innover, les utilisent pour apporter de la valeur aux entreprises », prédit Zachary Chase Lipton, chercheur de l'université Carnegie Mellon spécialisé dans l'intelligence artificielle.

Là encore, le parallèle avec l'informatique en nuage tient la route, pour Brian Schechter. « Le cloud a consacré le succès de grandes entreprises comme Google, Amazon, Microsoft et Salesforce, mais aussi permis l'émergence rapide de nouveaux acteurs comme Snowflake, DataDog et Wiz. »

Les investissements agressifs des Gafam montrent en tout cas qu'ils ont bien pris conscience de cette nouvelle donne et n'entendent pas subir le sort d'un BlackBerry ou d'un Nokia.