L'infrastructure « augmentée », une nouvelle façon de faire le business avec la TECH company

L'infrastructure est définie comme l'ensemble des systèmes physiques de base d'une entreprise, d'une région ou d'un pays et implique souvent la production de biens publics ou de processus de production. Les exemples d'infrastructure comprennent les systèmes de transport, les réseaux de communication, les égouts, l'eau et les systèmes scolaires

Des investissements dans les systèmes de télécommunications, les réseaux à large bande, les chemins de fer de fret, les projets énergétiques et les pipelines, aux dépenses publiques dans les transports, l'eau, les bâtiments et les parcs, l'infrastructure est l'épine dorsale d'une économie qui valorise la productivité des échanges collaboratifs (le PEC).

Rappelons que l'infrastructure a beaucoup évolué au cours des 50 dernière années : on est passé de l'infrastructure des autoroutes, à celle des autoroutes de l'information et à celle des plateformes. Mais l'infrastructure qui aura l'impact le plus fort sur l'économie est celle qui se profile à l'horizon : l'infrastructure des transactions que l'on peut aussi appeler Infrastructure as a Service ou « augmentée ». Cette infrastructure « augmentée » sera au cœur des leviers de croissance de l'économie de demain.

L'infrastructure « augmentée » éliminera la fracture numérique, accélérera la croissance économique, créera des millions d'emplois et bâtira des communautés plus fortes et plus résilientes. Elle permettra d'ajouter des centaines de milliards de dollars au PIB mondial.

Cette infrastructure créera :

de nouvelles autoroutes et voies secondaires pour favoriser une mobilité plus efficace,

services urbains automatisés,

voitures et camions autonomes,

navettes autonomes,

taxis aériens, robotique industrielle,

drones d'inspection,

et de nombreuses nouvelles applications de ville intelligente

Par exemple, l'infrastructure « augmentée » va considérablement améliorer la circulation dans les villes avec des capteurs de vitesse, capteurs acoustiques, caméras de vidéosurveillance IP, feux de circulation intelligents, etc. Elle va permettre d'optimiser le flux de trafic et de normaliser les réseaux de recharge des véhicules électriques, contribuant ainsi à promouvoir l'utilisation de véhicules à faibles émissions et à réduire les émissions de carbone des transports quotidiens.

Nous avons résumé avec David Menga au CES 2023, le vrai enjeu de l'Infrastructure as a Service avec les 4 lettres de T.E.C.H

L'Infrastructure « augmentée »

Disponibilité

L'infrastructure « augmentée » est toujours à la disposition des usagers pour répondre à ses attentes latentes.

Accessibilité

Chaque usager peut accéder au service souhaité depuis n'importe quel endroit dans le monde via Internet (ATAWAD : AnyTime, AnyWhere, Any Device).

Flexibilité

L'infrastructure « augmentée » permet à ses usager d'adapter leurs ressources nécessaires en « juste à temps » en fonction de leurs besoins.

Contrôle total de l'usage des ressources nécessaires

L'externalisation des services permet au client de gagner du temps et de l'argent.



L'infrastructure augmentée permet d'améliorer considérablement le ROCE des entreprises.

Le commerce augmenté

Les différentes formes de commerce ont été rendues par possible par l'évolution des infrastructures :

L'infrastructure de La Poste a permis le commerce des catalogues



L'infrastructure ferroviaire a permis le commerce des grands magasins



L'infrastructure des routes a permis le commerce des centres commerciaux



L'infrastructure de l'Internet a permis le commerce électronique

Le infrastructure de transactions qui va faire émerger un commerce « là où je le souhaite ».

Communication globale « augmentée »

La communication globale associe la communication satellitaire, la communication aérienne, la communication terrestre, la communication marine, etc.

Les stratégies de communication vont permettre une continuité de services entre les communications internes et externes critiques (la téléphonie d'entreprise, la messagerie d'entreprise, les réunions en ligne (Web, vidéo et audio), la collaboration d'équipe, la présence, support client et plus encore, sans investissements matériels, logiciels ou de maintenance coûteux, etc.

Transport « augmenté »

Le transport en tant que service ( TaaS ) fait référence à l'achat de miles, de voyages et/ou d'expériences et à l'absence des tracas de la propriété.

Au lieu de se concentrer sur la possession d'une voiture, le TaaS implique la location de véhicules et des pratiques similaires.

Outre les investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG), le TaaS intègre la connectivité, les véhicules électriques, la super city, les drones, etc.

Le TaaS est également le catalyseur de quelques tendances qui vont radicalement modifier la mobilité. Par exemple, le TaaS sera 10 fois moins cher que la possession d'une voiture. Le concept de voiture à un euro va se généraliser avec le TaaS.

À terme, l'industrie TaaS deviendra un marché de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Elle intégrera des domaines tels que la livraison par drone, le fret, la distribution, la livraison de médicaments, etc.

Energie « augmentée »

L'énergie est utilisée dans de nombreux secteurs, notamment pour la production d'électricité, le transport et pour divers besoins dans les bâtiments résidentiels et commerciaux.

Près de la moitié de tous les clients résidentiels en électricité utilisent désormais des compteurs intelligents qui suivent électroniquement la consommation d'électricité, ce qui permet de collecter des données utiles concernant la demande des consommateurs et, le cas échéant, la production domestique.

Les futurs modèles commerciaux EaaS pourraient probablement impliquer la gestion de l'énergie via des logiciels ou l'usage d'appareils électriques, tels que des voitures ou des chauffe-eaux.

Voici quelques exemples d'innovations qui seront au cœur de cette nouvelle infrastructure :

La téléprésence holographique

Elle permettra aux participants distants d'être projetés sous forme d'hologrammes dans une salle de réunion ou permettra au participant d'une formation ou d'un enseignement en ligne d'interagir avec des objets ultra-réalistes.

Internet tactile :

L'Internet tactile fournit une latence extrêmement faible pour satisfaire le temps de réaction de 1 milliseconde ou moins atteignant la limite du sens humain .



Par exemple, avec des flux audiovisuels immersifs avec des données de détection haptique, un opérateur pourra par exemple contrôler à distance les machines dans un endroit inaccessible parce que trop dangereux.

Expérience multi-sens :

l'homme a cinq sens (la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût) pour percevoir l'environnement extérieur, alors que les communications actuelles se concentrent uniquement sur l'optique (texte, image et vidéo) et l'acoustique (audio, voix et musique).



la communication haptique permettra un large éventail d'applications telles que la chirurgie à distance, le contrôle à distance et les jeux immersifs.

Digital Twin

Digital Twin est utilisé pour créer une copie virtuelle complète et détaillée d'un objet physique (c'est-à-dire réel).



La copie logicielle est dotée d'un large éventail de caractéristiques, d'informations et de propriétés liées à l'objet d'origine.

Transport et logistique intelligents :

Des millions de véhicules et de drones autonomes vont garantir très vite, un déplacement sûr, efficace et écologique des personnes et des marchandises.



Les véhicules aériens sans pilote, en particulier les essaims de drones, vont permettre la possibilité d'une grande variété d'applications : le transport de colis, inspection des bâtiments, etc.

L'atmosphère IP

Un bon exemple est celui d'une production massive de satellites en complément des essaims de drones.



Le déploiement d'une constellation de satellites à grande échelle telle que Starlink permet par exemple, une couverture mondiale et à haut débit



La 6G va accélérer le « tout connecté ». Chaque « chose » aura une adresse IP.