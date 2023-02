L'Intelligence artificielle (IA) sera au cœur de toutes les activités économiques

Les principales applications de l'IA et du ML concernent l'intelligence prévisionnelle et l'aide à la prise de décision. Pour chaque application, le pouvoir ne vient pas des machines, mais des décideurs qui sont derrière les machines, guidant leur réaction aux prédictions.

Un scientifique de l'Institut Max Planck résume très bien le principal enjeu : « l'IA va changer la médecine. Cela va changer la recherche. Cela changera la bio-ingénierie. Cela va tout changer ».

Et pour Jack Solow, le messages est encore plus clair « en 2011, les logiciels dévoraient le monde ; en 2022, l'IA dévore les logiciels. » Toute entreprise sans stratégie d'IA viable sera marginalisée d'ici la fin de cette décennie ».

Les enjeux de l'intelligence artificielle à suivre

L'intelligence artificielle prendra la relève de nombreuses activités, telles que la recherche sur le net, obtenir des conseils de voyage, et surtout les assistants personnels et les chatbots. Avec de l'intelligence artificielle dans les objets, nous n'aurons plus besoin d'interagir avec eux puisqu'ils sont capables de devenir autonomes et d'apprendre à anticiper nos intentions. Plus concrètement, l'IA va nous libérer d'un certain nombre d'actes inutiles et chronophages.

Pour la Darpa, l'Intelligence artificielle se mesure en fonction de quatre capacités :

Percevoir

C'est-à-dire récupérer des informations de l'environnement externe et la capacité à inférer des choses sur le monde via des sons, des images et d'autres entrées sensorielles.

Apprentissage

C'est-à-dire améliorer de façon autonome les fonctions de base

Abstraction

C'est-à-dire adaptation autonome à de nouvelles situations et compréhension du contexte

Raisonnement

C'est-à-dire prendre des décisions correctes avec de meilleures réponses en fonction des connaissances disponibles

On peut résumer les étapes du déploiement de l'intelligence artificielle de la façon suivante ;

Première étape - Connaissance artisanale

La première vague de systèmes d'IA repose sur des connaissances artisanales. Ces systèmes, construits par des experts du domaine, contiennent des règles qui décrivent les processus de base et les ensembles de connaissances de domaines spécifiques.

Deuxième étape - Apprentissage statistique

Les systèmes d'IA de deuxième vague sont ceux construits en utilisant des techniques d'apprentissage automatique telles que les réseaux de neurones. Ces systèmes s'appuient sur des modèles statistiques qui caractérisent un domaine spécifique. Ils alimentent ensuite les algorithmes du Big data en affinant sa capacité à prédire correctement le résultat.

Troisième étape - Adaptation contextuelle

La troisième vague d'IA est constitué des systèmes capables d'adaptation contextuelle. Ce sont des systèmes qui construisent des modèles explicatifs pour des classes de phénomènes du monde réel. Les systèmes de la troisième vague montrent une capacité à comprendre ce qu'ils font et pourquoi ils le font.

Les types d'intelligence artificielle peuvent être regroupées en cinq catégories:

Raisonnement

La capacité de résoudre des problèmes par déduction logique .

Connaissance

La capacité de présenter des connaissances sur le monde. Par exemple : la négociation sur les marchés financiers, la prévision des achats, la prévention de la fraude, la création de médicaments ou le diagnostic médical.

Planification

La capacité de définir et d'atteindre des objectifs. Par exemple : la gestion des stocks, la prévision de la demande, la maintenance prédictive, l'optimisation des réseaux physique et numérique, etc.

Communication

La capacité à comprendre le langage parlé et écrit. Par exemple : la traduction en temps réel des langues parlées et écrites, les assistants intelligents ou la commande vocale

Explicabilité

Sans explications derrière les fonctionnalités internes d'un modèle d'IA et les décisions qu'il prend, il y a un risque que le modèle ne soit pas considéré comme digne de confiance ou légitime. XAI offre la compréhensibilité et la transparence nécessaires pour permettre une plus grande confiance envers les solutions basées sur l'IA.

Les réseaux de neurones

Les réseaux de neurones fonctionnent sur les principes similaires à ceux des cellules neuronales humaines. Il s'agit d'une série d'algorithmes qui capturent la relation entre diverses variables sous-jacentes et enregistrent les données comme le fait un cerveau humain.

Traitement du langage naturel (PNL)

Le PNL est une science de lecture, de compréhension, d'interprétation d'un langage par une machine. Une fois qu'une machine comprend ce que l'utilisateur a l'intention de communiquer, elle répond en conséquence.

Vision par ordinateur

Utiliser la vision par ordinateur signifie que l'utilisateur entre une image dans le système et que ce qu'il reçoit en tant que sortie peut inclure des caractéristiques quantitatives et donc de décisions.

Voici quelques exemples d'applications de l'intelligence qui vont être au cœur de la réinvention de secteurs d'activités :

Exemples dans le domaine des services financiers

L'intelligence artificielle dans le secteur bancaire accélère la numérisation des processus bancaires et financiers de bout en bout. En mettant en œuvre la puissance de l'analyse de données, des algorithmes ML intelligents et des intégrations sécurisées dans les applications, les applications d'IA optimisent la qualité du service et aident les entreprises à identifier et à combattre les fausses transactions.

Exemple des Chatbots IA

Les chatbots IA du secteur bancaire peuvent assister les clients 24h/24 et 7j/7 et donner des réponses précises à leurs requêtes. Ces chatbots offrent une expérience personnalisée aux utilisateurs.

Exemple de l'amélioration de l'expérience client

Les applications mobiles intelligentes utilisant des algorithmes ML peuvent surveiller le comportement des utilisateurs et en tirer des informations précieuses basées sur les modèles de recherche des utilisateurs. Ces informations vont aider les fournisseurs de services à proposer des recommandations personnalisées aux utilisateurs finaux.

Exemple de l'automatisation et rend le processus transparent

Les applications d'IA peuvent réduire la charge de travail des banquiers et optimiser la qualité du travail.

Exemple de la collecte et de l'analyse de données

Les banques peuvent également prendre des décisions commerciales efficaces grâce aux informations tirées des données clients et leur proposer des recommandations de services personnalisées.

Exemple de la gestion de portefeuille

La gestion de patrimoine et de portefeuille peut être effectuée de manière plus puissante grâce à l'intelligence artificielle.

Exemple de la gestion des risques

L'IA va aider les banquiers à identifier les risques liés à l'octroi de prêts.



En utilisant le processus d'évaluation des risques basé sur l'IA, les banquiers peuvent analyser le comportement de l'emprunteur et ainsi réduire la possibilité d'actes frauduleux.

Exemple de la détection de la fraude

Les applications bancaires d'intelligence artificielle détectent les risques et minimisent les actes frauduleux.

Exemples dans le domaine de la gestion des villes

Exemple du contrôle de la pollution

Prédire les niveaux de pollution pour les prochaines heures. Ce type de technologie permet aux autorités de prendre des décisions à l'avance pour réduire leur impact sur l'environnement.

Exemple de la gestion des systèmes de stationnement

La disponibilité des places peut être présentée aux utilisateurs en attente, certaines technologies plus avancées ont la capacité de recommander des places en fonction de la voiture.

Exemple da la gestion des transports publics

Permettre aux usagers des transports en commun de recevoir et d'accéder aux dates et suivis en temps réel, ce qui améliore le timing et la satisfaction des clients.

Exemple de la gestion des déchets

Permettre aux villes de suivre le recyclage et d'identifier ce qui peut être recyclé dans la région.

Exemple de la gestion du trafic

Prédire et réduire le trafic, en utilisant des algorithmes d'apprentissage en profondeur, ce qui peut également réduire la pollution créée par le trafic.

Exemple du suivi de la consommation de l'énergie

Analyser et suivre la consommation d'énergie des entreprises et des citoyens, avec ces données, il peut ensuite être décidé où impliquer des sources d'énergie renouvelables.

Exemple de la gestion de l'environnement

Permettre aux autorités et aux villes de prendre des décisions éclairées qui sont les meilleures pour l'environnement. Les villes intelligentes utilisent également l'IA pour détecter le CO2, ce qui peut ensuite conduire à des décisions en matière de transport.

Exemples dans le domaine du commerce de détail

Le potentiel pour stimuler les ventes avec de l'IA dans les magasins est considérable :

La reconnaissance intelligente des produits et la facturation automatisée permettent des magasins sans caissier

Les interfaces d'IA telles que les chatbots et les écrans interactifs prennent en charge le service client

Une tarification intelligente permet de gérer la demande et de stimuler les ventes

L'analyse prédictive aide à la prévision des prix en fonction de la demande et des tendances saisonnières

La gestion intelligente de la chaîne d'approvisionnement et la logistique améliorent la disponibilité des produit.

Les modèles d'apprentissage automatique catégorisent et regroupent automatiquement les produits

Les cabines d'essayage virtuelles avec miroirs intelligents prennent en charge le libre-service au plus haut niveau

Prédire le comportement des clients

Améliorer l'aménagement de la surface de vente en fonction de l'analyse du comportement des clients

Exemples dans le domaine de la santé

Qu'il s'agisse de l'utiliser pour détecter des liens entre des codes génétiques, d'utiliser des robots chirurgicaux ou même de maximiser l'efficacité des hôpitaux.

Par exemple :