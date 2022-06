L'Ukraine, premier théâtre du nouveau conflit mondial climatique

"Mission impossible ?" Pas sans un électrochoc dont la guerre en Ukraine est déjà l'avant-signe manifeste, et le symbole plus profond d'une fracturation pérenne entre démocraties pro-transition énergétique et pétro-dictatures. La survie même de ces kleptocraties dépend de la perpétuation d'une économie extractive. Les démocraties n'en sont pas moins menacées, car l'afflux de réfugiés climatiques poussera chaque nation à se barricader, établissant une distinction entre apatrides et citoyens poussés vers les extrêmes. Cette fracture marquerait la fin de l'égalisation progressive des conditions, identifiée par Tocqueville comme un mouvement irrépressible de l'Histoire. En fait, le réchauffement climatique, couplé à une moindre capacité de redistribuer les ressources dans un monde contraint par ses limitations physiques, mettrait fin brutalement à la dynamique de l'Occident.

Vladimir Poutine ne s'y est pas trompé en élevant la portée symbolique du conflit à une guerre mondiale contre "l'Ouest décadent", hypocrite donneur de leçons, car incapable de défendre son modèle matérialiste face aux montées des extrêmes. La crise des gilets jaunes a montré le caractère explosif d'une transition désordonnée, qui ferait porter son coût sur les plus vulnérables, avec la tentation d'amalgamer insécurité économique et identitaire. Pour les émules de Poutine, comme Mme Le Pen et consort, la défense de l'identité nationale et celle du prix à la pompe sont un seul et même combat.

L'Europe libérale a une occasion historique unique de tout changer pour continuer à prospérer. Elle s'apprête à déclarer un embargo sur le pétrole russe, au risque d'exacerber ses tensions internes, puisqu'elle n'a pas encore déployé à l'échelle du continent les technologies de demain. Le mix énergétique composé du nucléaire, de l'hydrogène et des renouvelables existe déjà mais doit gagner le combat idéologique de l'opinion publique.

Cette guerre, accélérateur de l'Histoire, se gagnera sur le terrain économique, en œuvrant à marche forcée au découplage, anti-historique mais inévitable, entre croissance et augmentation de nos budgets carbone .

Poutine, tenant d'une Realpolitik réactualisée, a fait le pari que la transition énergétique était impossible. Il pensait avoir les mains libres pour s'approprier les ressources ukrainiennes, comptant sur le soutien "sans limite" de la Chine, et gardant l'Europe sous la dépendance de son gaz. Pour gagner la guerre, cette dernière devra retrouver sa souveraineté énergétique. Dans un monde où les énergies fossiles conditionneraient la vraie puissance, la puissance du bloc sino-russe se trouverait renforcée par cette nouvelle fracture, en augmentant la part des ressources sous contrôle. La bataille de l'Ukraine serait le premier conflit d'une guerre plus longue dont l'enjeu s'étend aux autres ressources stratégiques, en particulier les terres rares, essentielles à la production de batteries et à l'électrification du monde.

La guerre climatique peut-elle être gagnée par les démocraties?

A court terme, la substitution du gaz russe par du charbon, en Allemagne ou en Pologne, repousse d'autant leurs ambitions de décarbonation. La conversion de l'Europe entière au nucléaire est improbable à court terme vue l'hostilité des opinions publiques. Le renouvelable ne suffit pas encore aux besoins, ni en Europe, ni en Chine. Une impasse, et autant de certitudes bousculées par les combats en Ukraine.

Techniquement, le dernier rapport du GIEC montre que c'est possible en opérant une bascule massive et coordonnée vers les énergies décarbonées, doublée d'un effort d'électrification de l'ensemble des secteurs, dans les transports, l'industrie, le logement, l'agriculture... Politiquement, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, où le capital politique en faveur d'un effort de guerre comparable au Victory Program grandit de jour en jour.

Sommes-nous préparés aux conflits engendrés par la transition et la dépendance toujours plus persistante aux énergies fossiles ? Il faudra compter sur l'hostilité croissante de la Chine avec l'extension de la taxe carbone aux frontières, si elle ne renonce pas plus vite au charbon. Privées de leur principale ressource, les pétro-monarchies du Golfe pourraient s'effondrer en entraînant avec elles l'Egypte et le Levant. Aux Etats-Unis et en Europe, les coûts de la transition font déjà monter les extrêmes.

L'acte I est en train de se jouer devant des spectateurs impuissants tandis que les rebondissements et les dialogues de sourds minent la scène internationale. Les démocraties comprennent pourtant que l'immense défi technologique de la transition est aussi une nécessité politique. C'est toute l'urgence de la planification écologique que le nouveau gouvernement français devra mettre en œuvre, en invoquant les mânes de Jean Monnet, premier Commissaire au Plan, et père fondateur de l'Europe. La France dispose d'atouts importants, un parc nucléaire certes vieillissant, mais consistant, une population éduquée, une croyance dans l'innovation et la rupture... Elle peut s'engager davantage dans le mix énergétique, accélérer dans le développement de la filière batterie ou hydrogène. En redonnant du sens à l'économie, la France retrouve son identité universaliste. Avec l'Europe comme caisse de résonance, elle doit oser une diplomatie planétaire porteuse d'une nouvelle valeur partagée, la Responsabilité. Finalement, le pacte vingt fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde n'est peut-être pas qu'un mythe gaullien. Quel dénouement pour l'acte II ?