La France seule face aux GAFA ?

À la suite de la mésentente des pays européens sur la taxation des géants du numérique, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, a tapé du poing sur la table et a décidé la mise en place d'un projet de loi français. Il a annoncé une taxation spéciale des entreprises numériques, qui sera présentée d'ici à fin février 2019 en Conseil des ministres. La mise en place d'une telle taxe devrait rapporter 500 millions d'euros à l'État. Car depuis des années, le cœur du problème reste inchangé : les montants dérisoires que paient les GAFA en France. À l'image de Google, dont le chiffre d'affaires en 2017 atteint les 325 millions d'euros, pour 14,1 millions d'euros payés au fisc. L'espoir d'une loi européenne est-il vain ? Quels sont les risques pour la France à faire cavalier seul ?

Pour en débattre, Olivier Babeau, président de l'Institut Sapiens (think tank libéral), Aurélie Trouvé, maître de conférence en économie et porte-parole d'ATTAC, et Benoît Thieulin, ancien président du Conseil National du Numérique.